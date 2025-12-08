Durva jóslatot tett a mesterséges intelligencia, itt a sokkoló következmény

Egy görög nő 12 éves kapcsolatának vetett véget a mesterséges intelligencia – írja a life.hu internetes portál. A történet egy meglepő és szomorú példa arra, hogy tör újabb utat magának a mesterséges intelligencia, s egyre többen bíznak rá komoly témákban is fontos döntéseket.

A mesterséges intelligencia hatására elvált férjétől egy görög nő (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

12 év házasság és két gyermek után vált el egy nő a ChatGPT hatására.

A mesterséges intelligenciát ma már rengetegen, ráadásul számtalan helyzetben használják, s míg kétség kívül léteznek előnyei, ugyanakkor komoly, személyes döntésekben nem feltétlenül szerencsés maximálisan rábíznia magát az embernek, mert egy ilyen lépés csúnyán visszaüthet.

A mesterséges intelligencia miatt vált el férjétől

Ez történt nemrég a görög nővel is, aki azután indított válópert, hogy a ChatGPT meggyőzte arról, a férje félre fog lépni. Hogy mindez miképp merült fel? Nos, a nő 12 év boldog házasság ellenére jósoltatni kezdett férjével közös jövőjéről az MI segítségével.

Az MI egy csészében maradt kávézaccból jósolt a nőnek.

A ChatGPT nem csak azt közölte, hogy a férj a jövőben meg fogja csalni a párját egy fiatal nővel, de azt is megjövendölte, hogy utóbbi nevének kezdőbetűje E lesz.

A férj döbbenten áll a történtek előtt. Tudta, hogy felesége mindig is túl komolyan vette az online trendeket, de amikor viccesen megállapodtak, hogy lefotózzák a kávézaccukat és megkérik a ChatGPT-t, hogy jósoljon nekik, eszébe sem jutott, hogy ez jelentheti majd a házassága végét.

Sajnos a mentális állapotával kapcsolatos félelmeim beigazolódtak, amikor egy ügyvéd hívott, hogy közölje: közös megegyezéssel válni szeretne. Amikor ezt visszautasítottam, három nappal később hivatalos idézést kaptam

– nyilatkozta a megtört férj.