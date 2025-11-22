Elon Musk azt szeretné, ha a robotok követnék a bűnözőket ahelyett, hogy börtönbe küldenék őket

Az ötlet a Tesla éves részvényesi közgyűlésén merült fel, ahol Elon Musk azt javasolta, hogy a robot ilyen módon történő használata humánusabb formája lehet a jövőbeli bűnözés kordában tartásának. A koncepció lényege, hogy az elítélt bűnözőket egy Optimus robot követi, amely mobil biztonsági kameraként szolgál, ezzel elrettentve őket további bűncselekmények elkövetésétől. Ugyanakkor nem hangzott el, mi történik, ha a robotot megtámadják.

Elon Musk humanoid robotjai követnék a bűnözőket Fotó: Freepik

Elon Musk szerint a jövő bűnözői robotok árnyékában élnek majd

Tudjátok, talán lehetőséget adhatunk az embereknek egy… ha valaki bűncselekményt követett el… egy humánusabb formájára a jövőbeli bűnözés kordában tartásának. Ez az, hogy kapsz egy ingyenes Optimust, ami követ téged, és megakadályozza, hogy bűnt kövess el. De ezen kívül bármit csinálhatsz. Csak a bűnözést állítja meg, ennyi az egész. Nem kell embereket börtönbe zárni meg ilyesmi, szerintem

- mondta Elon Musk.

Az elképzelés több kérdést is felvet:

Például hogyan akadályoznák meg a robotok a bűncselekményeket? Ki finanszírozná ezt a tömeges bevezetést, és hogyan biztosítanák, hogy a robotok elég megbízhatóan kövessék a bűnözőket?

A robotokat először 2021-ben jelentették be, a prototípust pedig 2022-ben mutatták be. A Tesla közleménye szerint az Optimust úgy tervezték, hogy:

Általános célú, két lábon járó, autonóm humanoid robot legyen, képes veszélyes, ismétlődő vagy unalmas feladatok ellátására. Ennek elérése érdekében olyan szoftvereket kell fejleszteni, amelyek biztosítják az egyensúlyt, a navigációt, az érzékelést és a fizikai világgal való interakciót. Mély tanulás, számítógépes látás, mozgástervezés, irányítás, mechanikai és általános szoftvermérnököket keresünk, hogy megoldjuk mérnöki kihívásaink legnehezebb részeit

Ennek ellenére a Tesla még nem indított kereskedelmi verziót, a gyártás várhatóan jövőre kezdődik Kaliforniában - számolt be róla a Metro.