Így őrjöng a világ leggazdagabb embere!

Áll a bál az AI világában.
Elon Musk azzal fenyegetőzött, hogy „azonnali jogi lépéseket” tesz az Apple ellen, azzal vádolva a technológiai óriást, hogy versenyellenes módon rangsorolja a mesterséges intelligencia-alkalmazásokat az App Store-ban.
A milliárdos szerint az Apple előnyben részesíti az OpenAI ChatGPT-jét, így szinte lehetetlenné téve, hogy más versenytársak – köztük a saját MI-platformja, az xAI által fejlesztett Grok, vagy közösségimédia-felülete, az X – az élre kerüljenek.
Musk 2023 márciusában alapította mesterséges intelligenciával foglalkozó cégét, majd novemberben mutatta be az X felhasználóinak a Grok-ot, amely az azonos nevű nyelvi modellre (LLM) épül. A legújabb és legerősebb verzió, a Grok 4, idén júliusban jelent meg. A bot korábban orvosi tanácsaival és vitatott, felnőtteknek szóló tartalmaival került a hírekbe – utóbbi funkciókat az új frissítésnél átalakították. Musk azonban most nehezményezi, hogy kimarad az Apple MI-piacából, ugyanis Sam Altman ChatGPT-je az App Store ranglistáján a Grok előtt áll. - írja az Unilad cikke.
Az X-en (korábban Twitter) így írt: „Az Apple olyan módon viselkedik, ami lehetetlenné teszi bármely MI-cég számára – az OpenAI kivételével –, hogy az App Store első helyére kerüljön, ami egyértelmű versenyellenes törvénysértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket tesz.”
Egy másik bejegyzésében ezt kérdezte: „Hé, @Apple App Store, miért nem teszitek be sem az 𝕏-et, sem a Grok-ot a ‘Kötelező’ kategóriába, amikor az 𝕏 a világ első számú hírapplikációja, a Grok pedig az összes alkalmazás közül az ötödik? Politikai játszmát játszotok? Mi folyik itt? Érdeklődő elmék tudni akarják.” Majd hozzátette: „És miért szerepel a ChatGPT szó szerint minden listán, ahol ti szerkesztői irányítással rendelkeztek?”
Musk állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Ugyanakkor X-felhasználók kiegészítették az első posztját azzal, hogy a Deepseek és a Perplexity nevű MI-appok is megelőzték a ChatGPT-t az App Store-ban. Szerintük mindez azután történt, hogy az Apple 2024-ben partnerséget kötött az OpenAI-jal, hogy ChatGPT-t építsen a termékeibe – számolt be róla a CNN.
Sam Altman időközben visszavágott Musk-nak az X-en: „Figyelemre méltó állítás ez annak fényében, amit állítólag hallottam arról, hogy Elon miként manipulálja az X-et saját maga és cégei előnyére, miközben kárt okoz a versenytársainak és azoknak az embereknek, akiket nem kedvel.” Altman egy Platformer-cikkre is hivatkozott, amely szerint Musk „külön rendszert” hozott létre annak érdekében, hogy az X-felhasználók „elsőként az ő tweetjeit lássák”. Harmadik, egyben utolsó bejegyzésében Altman így folytatta: „Remélem, valaki majd rávilágít a másik oldalról is, sokan – köztük én is – szeretnénk tudni, mi zajlik valójában. De az OpenAI továbbra is a nagyszerű termékek készítésére fog összpontosítani.”
