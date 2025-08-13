Így őrjöng a világ leggazdagabb embere!

Elon Musk azzal fenyegetőzött, hogy „azonnali jogi lépéseket” tesz az Apple ellen, azzal vádolva a technológiai óriást, hogy versenyellenes módon rangsorolja a mesterséges intelligencia-alkalmazásokat az App Store-ban.

A milliárdos szerint az Apple előnyben részesíti az OpenAI ChatGPT-jét, így szinte lehetetlenné téve, hogy más versenytársak – köztük a saját MI-platformja, az xAI által fejlesztett Grok, vagy közösségimédia-felülete, az X – az élre kerüljenek.

Musk úgy érzi kimarad az Apple MI-piacából

Musk 2023 márciusában alapította mesterséges intelligenciával foglalkozó cégét, majd novemberben mutatta be az X felhasználóinak a Grok-ot, amely az azonos nevű nyelvi modellre (LLM) épül. A legújabb és legerősebb verzió, a Grok 4, idén júliusban jelent meg. A bot korábban orvosi tanácsaival és vitatott, felnőtteknek szóló tartalmaival került a hírekbe – utóbbi funkciókat az új frissítésnél átalakították. Musk azonban most nehezményezi, hogy kimarad az Apple MI-piacából, ugyanis Sam Altman ChatGPT-je az App Store ranglistáján a Grok előtt áll. - írja az Unilad cikke.

Az X-en (korábban Twitter) így írt: „Az Apple olyan módon viselkedik, ami lehetetlenné teszi bármely MI-cég számára – az OpenAI kivételével –, hogy az App Store első helyére kerüljön, ami egyértelmű versenyellenes törvénysértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket tesz.”

Egy másik bejegyzésében ezt kérdezte: „Hé, @Apple App Store, miért nem teszitek be sem az 𝕏-et, sem a Grok-ot a ‘Kötelező’ kategóriába, amikor az 𝕏 a világ első számú hírapplikációja, a Grok pedig az összes alkalmazás közül az ötödik? Politikai játszmát játszotok? Mi folyik itt? Érdeklődő elmék tudni akarják.” Majd hozzátette: „És miért szerepel a ChatGPT szó szerint minden listán, ahol ti szerkesztői irányítással rendelkeztek?”

Musk állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Ugyanakkor X-felhasználók kiegészítették az első posztját azzal, hogy a Deepseek és a Perplexity nevű MI-appok is megelőzték a ChatGPT-t az App Store-ban. Szerintük mindez azután történt, hogy az Apple 2024-ben partnerséget kötött az OpenAI-jal, hogy ChatGPT-t építsen a termékeibe – számolt be róla a CNN.