Erre képes most az MI: Brutál erős frissítést kapott a ChatGPT

Hatalmas fejlődésen ment át a ChatGPT, megjött az új frissítés, amely már csütörtök óta elérhető mindenki számára.

Nem csak külsejében, de funckióiban is sokat változott a ChatGPT. Fotó: ChatGPT

Az OpenAI szerint a GPT-5 nem pusztán egy frissítés: gyorsabban és természetesebben lehet vele kommunikálni, jobb szépirodalmi szövegek és fejlett programkód írásában, képes matematikai vagy jogi feladatokat megoldani, segíteni egészségügyi kérdésekben, és biztonságosabb is, mint elődei. A GPT-5 ráadásul okosabban gazdálkodik a számítási erőforrásokkal. Nem kell külön modellt választani, hanem a rendszer maga dönti el, mennyi „gondolkodásra” van szükség, mielőtt választ ad - írja a Sky News.

Bár sok MI-rajongó abban reménykedett, hogy a GPT-5 már az úgynevezett „általános mesterséges intelligencia” (AGI) lesz, Altman szerint ez még csak „egy nagy ugrás a GPT-4-hez képest és egy jelentős lépés az AGI felé”, de még nem érték el a célt. A bemutatón a GPT-5 pillanatok alatt létrehozott egy online nyelvtanuló játékot, de kérdés, hogy a profi fejlesztők körében is felveszi-e a versenyt, mivel sokan jelenleg az Anthropic Claude modelljét részesítik előnyben kódírásra.

A működéshez brutális összegek is társultak; idén várhatóan körülbelül 3,12 billió forintot (8 milliárd USD) költ, tavaly pedig kb. 1,95 billió forintot (5 milliárd USD) fordított működésre. Egyetlen GPT-5 betanítási ciklus költsége a hírek szerint 195 milliárd forint (500 millió USD) volt.