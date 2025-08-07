Mesterséges intelligencia: ezeket a munkákat fogja elvenni tőled

Modern technológiai fejlődés ide vagy oda, mi hallgattunk az ősi bölcsességre: az igazság csak eredeti, tiszta forrásból származhat. Ezúttal megkérdeztük magát a veszélyforrást, ha úgy is tudja mindenre a választ, válaszoljon erre a kérdésre is. Mely munkákat fogja veszélyeztetni a mesterséges intelligencia? Vajon a Tiéd is köztük van? Ügyfélszolgálat, adatbeviteli munkák, alapszintű nyelvtudást igénylő munkák és alacsony minőségű tartalomgyártó munkakörök vannak veszélyben a ChatGPT szerint. Ha igaza is lenne, akkor sem kell azonnal kétségbeesned! A kiberbiztonsági szakértő szerint ugyanis nem ez a fő kérdés.

A mesterséges intelligencia ugrásszerűen fejlődött az elmúlt másfél évben / Fotó: GamePixel / Shutterstock

A mesterséges intelligencia ezeket a munkákat fogja elvenni

Az MI öt nagy területet jelölt meg, amelyeket leginkább veszélyeztet. Ő már csak tudja! Azért ezeket választotta, mert ezekben az emberi munkavégzés automatizálható mintákra, strukturált inputokra, és ismétlődő feladatokra épül, ahol az MI hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb alternatívát tud nyújtani. Nézzük sorban:

1. Ügyfélszolgálat

Az MI, különösen a chatbotok és hangalapú asszisztensek képesek percek alatt betanulni nagy mennyiségű GYIK-et (Gyakran Ismételt Kérdések), szinte azonnal válaszolni a felhasználói kérdésekre, egyszerre több ügyféllel is "beszélgetni", éjjel-nappal elérhetőnek lenni. Mire nem képes még teljesen?

Bonyolultabb, empátiát igénylő problémamegoldásra, például panaszkezelés, egyedi ügyek kivizsgálása esetén még szükség van emberi kapcsolattartóra.

2. Adatbeviteli munkák

Az adatbevitel, pl. táblázatok kitöltése, rendszerek frissítése, mechanikus, monoton, logikai szabályokra épül, amit az MI gyorsabban végez el hibák nélkül, könnyen automatizálható szoftveres robotokkal, összeköthető más rendszerekkel (pl. könyvelés, CRM, HRM), így az adatok szinte automatikusan vándorolnak a megfelelő helyre.

3. Fordítás / Alapszintű nyelvi munka

A fordítómotorok (mint a DeepL vagy a Google Translate) és az MI-alapú modellek már magas szinten képesek nyelvi szövegeket átalakítani más nyelvre, percek alatt elvégeznek olyan feladatot, ami embereknek órákig tartana, költséghatékony megoldást kínálnak azoknak, akik nem igényelnek irodalmi stílusú, árnyalt fordítást.