Mesterséges intelligencia: ezeket a munkákat fogja elvenni tőled

Milyen munkákat veszélyeztet elsődlegesen az MI? Egy szakértő mellett most megkérdeztük magát a mesterséges intelligenciát.
Modern technológiai fejlődés ide vagy oda, mi hallgattunk az ősi bölcsességre: az igazság csak eredeti, tiszta forrásból származhat. Ezúttal megkérdeztük magát a veszélyforrást, ha úgy is tudja mindenre a választ, válaszoljon erre a kérdésre is. Mely munkákat fogja veszélyeztetni a mesterséges intelligencia? Vajon a Tiéd is köztük van? Ügyfélszolgálat, adatbeviteli munkák, alapszintű nyelvtudást igénylő munkák és alacsony minőségű tartalomgyártó munkakörök vannak veszélyben a ChatGPT szerint. Ha igaza is lenne, akkor sem kell azonnal kétségbeesned! A kiberbiztonsági szakértő szerint ugyanis nem ez a fő kérdés.
Az MI öt nagy területet jelölt meg, amelyeket leginkább veszélyeztet. Ő már csak tudja! Azért ezeket választotta, mert ezekben az emberi munkavégzés automatizálható mintákra, strukturált inputokra, és ismétlődő feladatokra épül, ahol az MI hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb alternatívát tud nyújtani. Nézzük sorban:
1. Ügyfélszolgálat
Az MI, különösen a chatbotok és hangalapú asszisztensek képesek percek alatt betanulni nagy mennyiségű GYIK-et (Gyakran Ismételt Kérdések), szinte azonnal válaszolni a felhasználói kérdésekre, egyszerre több ügyféllel is "beszélgetni", éjjel-nappal elérhetőnek lenni. Mire nem képes még teljesen?
Bonyolultabb, empátiát igénylő problémamegoldásra, például panaszkezelés, egyedi ügyek kivizsgálása esetén még szükség van emberi kapcsolattartóra.
2. Adatbeviteli munkák
Az adatbevitel, pl. táblázatok kitöltése, rendszerek frissítése, mechanikus, monoton, logikai szabályokra épül, amit az MI gyorsabban végez el hibák nélkül, könnyen automatizálható szoftveres robotokkal, összeköthető más rendszerekkel (pl. könyvelés, CRM, HRM), így az adatok szinte automatikusan vándorolnak a megfelelő helyre.
3. Fordítás / Alapszintű nyelvi munka
A fordítómotorok (mint a DeepL vagy a Google Translate) és az MI-alapú modellek már magas szinten képesek nyelvi szövegeket átalakítani más nyelvre, percek alatt elvégeznek olyan feladatot, ami embereknek órákig tartana, költséghatékony megoldást kínálnak azoknak, akik nem igényelnek irodalmi stílusú, árnyalt fordítást.
4. Tartalomgenerálás alacsony minőségi igénnyel
SEO-cikkek, híraggregátor-oldalak, termékleírások, amelyekhez nem kell eredeti gondolat, csak a meglévő anyagok újraszövegezése, kulcsszavak logikus elhelyezése, egyszerű, strukturált szöveg létrehozása. Az MI ezt már most is hatékonyan végzi, és percek alatt legenerál akár több tucat cikket.
5. Jogi és pénzügyi szövegek előkészítése
Jogi sablonok (pl. bérleti szerződés, GDPR-nyilatkozat) és pénzügyi dokumentumok (pl. kimutatások, éves jelentések) erősen sablonszerűek. Az MI képes ezek alapján gyorsan kitölteni, testreszabni, értelmezni a struktúrát. A könyvelőprogramok és mesterséges intelligencia összekapcsolása (pl. NAV-adatokkal) is egyre gyakoribb.
Makay József kiberbiztonsági szakértő, a Makay Kiberbiztonsági Kft. vezetője szerint a mesterséges intelligencia szinte az összes állást fenyegeti és egyiket sem!
Gyakorlatilag bármilyen gondolkodást, kommunikációt igénylő állást ki tud váltani. A fő kérdés inkább az, hogy az ember kezében marad-e az irányítás, és ő használja fel az MI-t bizonyos mértékig, vagy mindent ráruháznak az MI-re, és ő irányítja az embert. Sokkal inkább ez a kérdés, nem pedig az, hogy konkrétan milyen munkákat fog elvenni
- nyilatkozta Makay József kiberbiztonsági szakértő, aki arra is kitért, hogy a ChatGPT küszöbön álló új modelljei olyan szinten lesznek fejlettebbek az eddigieknél, hogy még a mértéke is felfoghatatlan egyelőre.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.