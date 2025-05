Te is köztük vagy? Ezeknek az embereknek veszi el elsőként a szakmáját a mesterséges intelligencia

Ugyan messze vagyunk attól, hogy a mesterséges intelligencia (MI) az emberi elme vágyai és akarata szerint formálja a virtuális valóságunkat. Egyelőre távoli science-fiction az is, hogy az MI végtelen isteni tudatként elszabadulva az ember fölé emelkedjen. Viszont bizonyos feladatok ellátását már most képes végleg átvenni az embertől. A XIX. századi nagy ipari forradalmak már egyszer felforgatták a világot. Most egy ugyanilyen léptékű változás kellős közepén vagyunk. Az MI digitális forradalomk révén szakmák tömkelege fog örökre eltűnni. Kik azok, akiknek sürgősen új foglalkozást kell választaniuk? Összeszedtünk néhányat közülük.

Az MI örökre átalakítja a munkaerőpiacot

Az adatrögzítők és egyszerű adminisztratív feladatokat végzők, valamint az ügyfélszolgálati operátorok is azok között szerepelnek, akiknek új munka után kell nézniük. De nem dőlhetnek hátra azok sem, akik a digitális technológia segítségével, rutinszerű szöveg- és tartalomgyártást végeznek. Ide tartoznak a termékleírásokat készítők, az általános szövegek, sablonos cikkek írói, mint a tőzsdei, gazdasági hírek, időjárás, sportesemények közvetítői. Ugyanígy ki fog halni a nem specializálódott könyvelők szakmája, a könyvelési asszisztensek, a számlázók, és azok az asszisztensek is, akik valamilyen információt szolgáltatnak munkaadójuknak, mint például a jogi asszisztensek. Az alapszintű oktatást, vizsgáztatást végzők is csomagolhatnak: már most kihalóban vannak az alapvető tesztek értékelését végzők, és a nyelvtanítás egyes formái (pl. szókincsfejlesztés), valamint az általános, nem irodalmi szövegek fordítói. A szinkronszínész szakmájának is lőttek: már 2022-ben megjelent az első teljes egészében MI által szinkronizált film, a svéd Watch the Sky, amit az MI a színész saját eredeti svéd hangszínén szinkronizált angolra úgy, hogy a szájmozgását is hozzá igazította. Azoknak is pályamódosításon kell gondolkozniuk, akik a kreatív iparban dolgoznak. M. László reklám-producer a Metropolnak elmondta:

Ma már a mesterséges intelligencia egy reklámot forgató komplett stáb munkáját könnyedén ki tudja váltani. Nem kell két napig, 70 emberrel forgatni Marika néni visszeres lábát. Az MI pár óra alatt megkreálja ezeket a képsorokat, csak én kellek hozzá és egy számítógép.

Elsősorban tehát azok készülhetnek a pályamódosításra, akik tevékenységükben központi módon használják a digitális technológiát, de alacsony a hozzáadott értékük a végtermékhez. Azért állunk nagy változás kapujában, mert a felsorolt csoportok jelenleg a legszélesebb társadalmi réteget teszik ki. Hiszen az MI elterjedése előtt éppen ezek voltak a húzószakmák, amelyekből sokáig éppen hiány volt, így rengetegen keresték boldogulásukat éppen ezeken a területeken.