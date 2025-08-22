Teljesen lepusztult a Népliget, hiába ígérgetett össze-vissza Karácsony

Hiába nagyobb, mint a Városliget, hiába lehetne Budapest legzöldebb és leginkább élhető ligete, a Népliget ma már egy prostigyűjtő területként működik. Radics Béla fővárosi képviselő videóban számolt be a Népliget állapotáról. Véleménye szerint a Népligettel nem 2028-ban, hanem most kell foglalkozni. A Népliget állapota szemmel láthatóan valóban kritikus, a tisztaság és a közbiztonság is problémás.

A Népliget szinte mindegyik szemetese körül lehet találni hulladékot. Fotó: Metropol

Elhagyatott épületek, szemét mindenhol, kétes csapatok napközben és este is - ilyen most a Népliget

Bár a baloldali városvezetés felújítást ígért, évek óta csak a romlás látható a Népliget parkjában. Karácsony Gergely főpolgármester első lépésként a lakosság bevonásával, állami szereplőkkel, valamint a kerületi önkormányzattal együttműködve készíttette el a Népliget stratégiai tervét. A céljuk az volt, hogy "zöldfelületi értékeit megőrizve az elzárt, elhagyatott parkból a Népliget fénykorát idéző, sokszínű, élettel teli közösségi tér váljon." Tervben volt egy tájépítészeti ötletpályázat kiírása is.

Ez volt az ígéret, egy három évvel ezelőtti poszt szerint. Fotó: Facebook / Karácsony Gergely Facebook oldala

Ebből a tervből végül semmi nem valósult meg. A 2017 óta pusztulásnak indult Planetárium, az időközönként üzemelő Láthatatlan Kiállítás, valamint a közösségi szórakozás színhelyeként szolgáló Cinema Hall mind egy elhagyatott szellemváros benyomását keltik. Az emberek többsége átutazóban jár itt, a kutyákat sétáltató, bicikliző vagy futó látogatók pedig napközben járnak a parkban, mert szürkület után már nem biztonságos a környék.

A főpolgármester úrnak vannak ígéretei. 2021-ben volt egy stratégiai terv, aztán egy ötletpályázat, látványtervek is készültek a Népligethez. Karácsony Gergelyék kedvenc terméke, hogy valamiről látványterveket csinálnak, mint például a Városháza park esetében, de végül nem készülnek el vele. Ha visszaemlékszünk, a Városligetnek is voltak részei, ahova az ember sötétedés után nem tette be a lábát. Azóta a Városligetből sikerült egy európai mércével is kiemelkedő zöld projektet megvalósítani, ami tele van budapestiekkel és külföldiekkel.

- nyilatkozta lapunknak Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. A megkérdezettek közül néhányan a forráshiányra fogták a Népliget állapotát, de a Fővárosi Önkormányzat érthetetlen kiadásai mellett ez talán nem is olyan meglepő.

Lehet létrehozni színvonalas parkokat, ha van szándék és akarat. A legnagyobb fejleszthető parkterület el van hanyagolva, csak kampányidőszakban veszik elő. A másik probléma, hogy mindez közbiztonsági kockázatot is jelent. Nincs karban tartva a park, elhagyott sportpályákon rozsdás korlátok meredeznek és járnak oda olyanok is, akik nem rendeltetésszerűen használják a parkot. Ezen változtatni kell. Látványtervek helyett cselekvésre van szükség. Felfoghatatlan, hogy ha Rákosrendezőre van pénz, akkor miért nincs a már meglévő feladatok elvégzésére.

- fogalmaz Szentkirályi Alexandra.