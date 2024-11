Beszélgess Jézussal – most már magyarul is! Az AI, ami meghallgatja a legbensőbb gondolataidat

Schmid számára ez a kiállítás kísérleti projekt volt egyszeri volt – és nem látja előre az AI Jézus második eljövetelét. Fotó: Pexels

Te mit kérdeznél tőle?

Legyen szó a Bibliáról, a mindennapi élet dilemmáiról vagy akár a hit kérdéseiről, az AI Jézus nyitott volt minden kérdésre. Luzern kápolnája most egy egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek egy teljesen új módon találkozzanak Jézus tanításaival – most már magyarul is.

Ha kíváncsi vagy, hogyan válaszolna a mesterséges Jézus a kérdéseidre, Svájc csak egy repülőútra van. Ki tudja, talán épp egy AI-válasz segíthet választ találni életed nagy kérdéseire!