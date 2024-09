Mesterséges intelligencia tanítja Vasvári Vivien gyerekeit

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond új vállalkozásba fogtak bele, ahol igyekeznek kihasználni a mesterséges intelligencia előnyeit. A házaspár szerdán egy sajtótájékoztató keretein belül mutatta be, hogyan is tudják a diákok a mindennapokban használni a YoloAI applikációt. Az alkalmazást mindössze 16 nap alatt fejlesztettek ki, ennek a folyamatát egy doku-reality sorozatban mutatják be.

Vasvári Viviennel férje, Bodnár Zsigmond reméli, az applikáció segíti majd a fiatalokat (Fotó: Máté Krisztián)

A különlegessége ennek a mesterséges intelligencia alapú programnak, hogy az üzletember Viviennel együtt találta ki, hogy a diákok önálló tanulását segítse.

„Az egész ötlet nem az én fejemből pattant ki, hanem a feleségeméből, mert olyan minden napi problémával találtuk szembe magunkat, amivel minden szülő találkozott. Hiszen nem tud az ember két felé szakadni, hogy mindig segítse a gyermekét” – kezdte Bodnár Zsigmond, aki ezzel a programmal szeretné meg könnyíteni a tanulást a fiataloknak.

Igazi családi vállalkozásnak lehet nevezni Vivien és Zsigmond programját (Fotó: Máté Krisztián)

Otthon már mesterséges intelligenciával tanulnak Vasvári Vivien gyerekei

A házaspár már otthon is igyekszik önálló gondolkodásra nevelni a gyerekeiket, ezért mielőtt szüleikhez fordulnának, inkább a technológiát hívják segítségül.

Már múlt november óta a ChatGPT-vel taníttatom a gyerekeimet. Tehát négy gyerek, négy különböző tantárgy, mielőtt apához jönnek, és megkérdeznek, mindenkinél ott van a telefon vagy a laptop. Mindenkinek volt egy saját ChatGPT-fiókja, és én megtanítottam nekik hogyan kell úgy kérdezni, mit kell csinálni, hogy a lehető legpontosabb választ kapják meg az adott kérdéseikre

– mesélte Zsigmond, aki ezzel az ötlettel készítette el a programot.