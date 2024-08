Vasvári Vivien megható üzenetet írt – a családjáról van szó

A luxusfeleség számára hihetetlen pillanat volt az életében, amikor édesanyává vált. Vasvári Vivien csinos modellből egy csapásra anyuka vált, zéró átfutási idővel. Azóta mindene a teljes szívéből szeretett családja, akikért bármit megtenne.

Vasvári Vivien szenvedélyesen szereti a családját (Fotó: Ripost)

„Nyolcvanévesen is gyereklelkű leszek! Van egy ilyen énem, amit nem szeretnék elengedni. Ha gyerekprogramokon veszünk részt, például vidámparkban vagyunk, teljesen átszellemülök, és átveszem a gyerekek energiáit: én is mindenre felülök. Ugyanakkor mondhatom, hogy nagyon szigorú szülő vagyok. Önállóságra nevelem a gyerekeimet: nem pakolok be helyettük, még a négyévesnek sem! Nincsenek elkényeztetve” – nyilatkozta az anyuka még régebben a Hot! magazinnak.

Vasvári Vivien imádja gyermekeit

Nem véletlen tehát, hogy a közösségi oldalán is igyekszik minél jobban kifejteni azt, mit is érez szerettei iránt, de Vasvári Vivien férje, Zsigmond is bőven kiveszi a részét a szülői feladatokból.

„A MI családunk… ahol a boldogságot nem a nagy dolgok hozzák, hanem a kis, mindennapi pillanatok:

egy közös nevetés, egy váratlan ölelés, vagy csak az, hogy együtt lehetünk.

Mindannyian különlegesek vagytok, mindegyikőtök egy-egy különleges csillag, akik saját fényükkel világítják meg a mindennapjainkat, de együtt, egy családként még erősebbek vagyunk. Büszkék vagyunk rátok, és végtelen szeretettel figyeljük, ahogy növekedtek és formálódik az életetek” – írta a megható sorokat Instagram-bejegyzéséhez.