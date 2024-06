„Annyira büszke vagyok rád!” – Könnyfakasztó vallomást tett Vasvári Vivien

Ki mondta, hogy az őszinte, szép szavak csak a nőknek eshetnek jól?! Vasvári Vivien férjének írt sorai egészen biztos, hogy célba találtak. Múlt vasárnap az édesapáké volt a főszerep, ugyanis ezen a napon ünnepeltük Magyarországon az apák napját. A sztárok közül sokan a közösségi oldalaikon keresztül üzentek a szeretteiknek, vagy éppen a párjuknak, ha már közös gyermekeik is vannak. Bizonyára a csinos influenszer is megünnepelte férjét, legkisebb gyermeke édesapját, Bodnár Zsigmondot, akinek most külön bejegyzést szentelt az Instagram-oldalán. Közös gyermekük 9 hónapos lett, ennek apropójából Vasvári Vivien megható vallomással kedveskedett élete párjának.

Fotó: Laszlo Sulyok [www.sulaci.hu]

Annyira büszke vagyok rád, és végtelenül hálás, hogy ilyen csodálatos apukája vagy a kisfiunknak! Látni, hogy mennyire szereted, nézni, ahogy vele játszol, ahogy tanítod és óvod, nagyon nagy öröm számomra

– írta Instagram-posztjában a sztáranyuka, amelyhez egy meseszép fotósorozatot is csatolt hármójukról.

Vasvári Viviennek egyébként ez a második házassága. Az influenszernek korábbi kapcsolataiból egy lánya és egy fia született, Ariana és Edward, Bodnár Zsigmonddal közös gyermekük, Colin pedig még tavaly szeptemberben jött a világra.