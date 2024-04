„Ideérezni a babaillatot!” – Vasvári Vivien friss fotókon mutatta meg, mennyit nőtt Colin

Repül az idő! Mintha csak a héten lett volna, hogy Vasvári Vivien kezét megkérte szerelme, Bodnár Zsigmond, majd a babaváró bulit követő esküvő után megszületett az influenszer harmadik gyermeke. Pedig már Bodnár Colin születésnapja óta is eltelt hét hónap!

Vasvári Vivien legkisebb gyermeke elmúlt hét hónapos (Fotó: Laszlo Sulyok [www.sulaci.hu])

A kis csöppséget legutóbb karácsonykor mutatta meg Vivien, így most, az azóta eltelt négy hónapban történt változás még inkább szembeötlő. Az üzletasszony jelenleg Horvátországban pihen, ahol több anya-fia kép is készült, melyekből négyet is közzétett az Instagram-oldalán – a rajongók nagy örömére.

„Milyen nagyfiú már! Cukik vagytok”

– olvadozott az egyik hozzászóló.

„Nagyon aranyos és szép képek rólatok! Ideérezni a babaillatot!”

– lelkendezett Vasvári Vivien egy másik rajongója.

„De édike”

– cukiskodott egy harmadik.

„Nagyon aranyosak vagytok!”

– jegyezte meg egy újabb kommentelő.

Te gondoltad volna, hogy már ilyen nagy Vasvári Vivien legkisebb gyermeke?!

7 hónapos Colin