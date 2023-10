Őszintén vallott: Így van most a szülés után Vasvári Vivien

Még márciusban jelentette be Vasvári Vivien, hogy babát vár. Onnantól folyamatosan foglalkoztatta a rajongóit, hogy van, és hogy éli meg a terhességét. Még a várandósága utolsó szakaszában is többen kérték, hogy mondja el a tapasztalatait, aminek Vivi eleget is tett, pedig akkoribán már elég kimerítő volt számára a nagy pocak. Végül szeptemberben Vivien életet adott kisfiának, Bodnár Colinnak, és azóta még nagyobb a rajongói érdeklődés iránta és harmadik csemetéje iránt.

Nagyon jól élte meg várandósága hónapjait Vasvári Vivien (Fotó: Vasvári Vivien)

Minden a lehető legjobb

A napokban a rajongók újabb lehetőséget kaptak, hogy szabadon kérdezzenek a kedvencüktől. Legtöbben a kis Colinról és magáról a szülésről kérdezték az anyukát, mint például hogyan születetett a kisfiú, vagy volt-e szülés utáni depressziója Viviennek.

Utóbbi szerencsére elkerülte a gyönyörű anyukát, azonban azt elmondta, hogy segítség nélkül ő sem bírna a három gyermekkel.

Élvezzük a babás napjainkat. Nagy segítségem pedig a csodás anyukám!”

– írta Vivi a követője kérdésére. De azt is megtudhatták a követői, hogy a pici 3.4 kilogrammal született.