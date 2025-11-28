Beesett a metró alá egy ember Kőbánya-Kispesten

A péntek reggeli csúcsforgalomban hátborzongató dolog történt Kőbánya-Kispesten, a 3-as metró megállójában. A Metropol információ szerint egy ember beesett a sínek közé.

Beesett a metró aléá egy ember Kőbánya-Kispesten. A kép éppen lezárják a megállót. Fotó: Metropol.

Beesett a metró alá egy ember

A 3-as metrót meg kellett állítani pénteken reggel. A Metropol információi szerint ugyanis egy ember beesett a sínek közé. A megállót lezárták, a BKK a közösségi oldalán osztotta meg, hogy az M3-as metró helyett Kőbánya-Kispest és a Határ út megállók között pótlóbusz közlekedik.

Frissítés: A Metropol úgy tudja, hogy hosszú, aprólékos munka után mostanra sikerült a beesett embert kiemelni a sínek közül. A hatóságok fóliába tekerték, mozogni tud.