Halálra fagyhat a lakókocsijában József, a láb nélküli kertész

Pasztörek József nehéz sorsot kapott az élettől, folyamatos megpróbáltatásokkal kell megküzdenie. Az érdi kertész két szerencsétlen véletlen miatt elveszítette mind a két lábát; nemrégiben családi okok miatt ki kellett költöznie az otthonából. Egy ismerősétől jövő év márciusáig kölcsönkapott egy lakókocsit, hogy ne kerüljön az utcára; utána, ha lesz elég pénze, megvásárolhatja. Az érdi postás megengedte neki, hogy a tárnoki telkére letegye a lakókocsit. Nagyon hideg van benne, de nincs pénze szigetelni. Folyamatosan fázik és nemrégiben teljesen elromlott az elektromos mopedje, így nem tud közlekedni sem.

József láb nélkül is kertészkedett, de télen nincs munkája. Most egy lakókocsiban húzza meg magát – Fotó: beküldött

„A lakókocsiban nagyon hideg van”

József hat évvel ezelőtt veszítette el a bal lábát, mert rádőlt egy diófa, miközben az egyik barátjának segített a kertben, a jobb lábát pedig három évvel ezelőtt kellett amputálni, mert húsevő baktérium támadta meg, amit szintén kerti munka során szedhetett össze.

Habár az 57 éves férfi elveszítette mind a két lábát, kénytelen volt munkát vállalni, többek között kerteket tartott rendben, rózsákat metszett, gyomlált, ásott. Télen nincs munka, de ha lenne sem tudná elvállalni, mert teljesen elromlott a közlekedési eszköze, az elektromos mopedje. Minden napját a lakókocsijában tölti, ahol hideg van.

Nem vagyok jól... Rossz az elektromos mopedem, így nem tudok sehova menni. Az a baj, hogy a lakókocsiban nagyon hideg van, mert nem tudom kifűteni. Le kellene szigetelni, de nincsen pénzem rá

– felelte érdeklődésünkre.

József a lakókocsijában – Fotó: beküldött

József nagyon hálás a segítőinek, barátainak. Mindennap kap meleg ételt, ami sokat jelent a számára. A hideg azonban nagyon megviseli és sürgős megoldásra lenne szüksége.