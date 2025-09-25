„Csak előre nézek, hátra nem szabad” – lábak nélkül is dolgozik az érdi kertész

Pasztörek József mindkét lábát elveszítette két, balszerencsés véletlennek köszönhetően. Az érdi kertész a nehézségei ellenére sem adja fel, lábak nélkül is dolgozik.

A kertész munka közben Fotó: Beküldött

Az 57 éves férfi egyedül él érdi otthonában, az élettársa elhunyt, akivel 11 évig voltak együtt.



Balszerencsék sorozata miatt veszítette el a lábait a kertész

2019 decemberében rádőlt egy fa a lábára, amit később amputálni kellett.

„Az egyik barátomhoz elmentem segíteni és ez a lábamba került sajnos. Egy jó, hárommázsás diófa dőlt a lábamra. Két ember volt ott velem segíteni, de ők nem tudták megfogni a fát” – emlékezett vissza József a Metropolnak, akinek 2022 őszén húsevő baktérium támadta meg a jobb lábát. – „Nagybátyámék állatokat tartanak, elmentem hozzájuk segíteni a kertbe és megcsípett valami, amit nem vettem észre.”

A történtek után a jobb lábát is le kellett vágni.

Ezen a képen még csak az egyik lábát amputálták Józsefnek Fotó: Beküldött

József nehéz körülmények között él, ezért minden munkát elvállal, amit el tud végezni. Kisebb kerteket tart rendben, például rózsák metszésével és sziklakertekkel foglalkozik, de ás és kapál is. Habár nehéz élete ellenére nem kesereg, de tudja, hogy segítség nélkül nehezen boldogulna.

Én megmondom őszintén, csak előre nézek, hátra nem szabad. Nevetek már mindenen és elfogadtam magam így, ahogy vagyok. Itt vagyok, mozgok, virulok, jókedvem van állandóan

– mesélte mosolyogva József hozzátéve: vannak barátai, akikre mindig számíthat és ez nagyon sokat jelent a számára. Minden nap kap meleg ételt és pár jó szót.

József elektromos robogóval közlekedik, ami már nincs jó állapotban, ezért cserére szorul. A tél közeledtével egyre kevesebb kerti munka lesz, így veszélybe kerül a megélhetése.