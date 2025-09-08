„A sztrók miatt lebénultam, mert nem kezeltek”

Egy férfi azt állítja, azért nem kapott megfelelő kezelést egy kórházban, miután sztrókot kapott, mert akkor ment be az intézménybe, amikor az orvosok már nem dolgoztak, és így nem adhatták meg neki a kért kezelést. Ennek azonban súlyos következménye lett.

Sztrókot kapott, de nem kezelték a rendelési időn kívül / Fotó: Dragos Condrea / freepik.com (Illusztráció)

Az 53 éves Graham McGowan azt állítja, hogy nem tudott hozzájutni a megfelelő kezeléshez, mikor felkeresett egy kórházat a sztrókja miatt. Az Aberdeen Royal Infirmary nevű intézmény orvosai a vizsgálat során vérrögöt találtak a férfi agyában, és trombektómiát javasoltak az eltávolítására.

Ugyanakkor azt is közölték a skóciai Aboyne-ból származó Grahammel, hogy nem tudják elvégezni nála az operációt, mivel a rendelési időn kívül, este 9-kor jött be a kórházba.

A terepfutó és síelő Graham ehelyett a vérrögök feloldását és az agy vérellátásának helyreállítását szolgáló trombolízisen esett át, aminek következtében a fél oldalára lebénult. A férfi most megosztotta történetét a világgal.

Most már nem tudok önállóan élni. Nem tudok dolgozni. Nem tudok vezetni, síelni, futni vagy hegyikerékpározni. A feleségem most már a gondozóm is, és drámai változás állt be az életkörülményeinkben.

Graham sztrókját carotis artéria disszekció okozta – egy repedés a nyaki verőér falában, ami elzáródáshoz vagy vérrögképződéshez vezet. A vérrög végül Graham agyába jutott, ahol sztrókot okozott.

A férfi szerint pont előző nap futott, és semmi nem utalt arra, hogy sztrókja lesz. Bár váratlanul érte, hogy lebénult, hisz benne, hogy állapota csak átmeneti és rendben fog jönni.

Az eset után négy napig aludt, és fájt a feje, majd négy hónapig kórházban lábadozott, mielőtt intenzív fizikoterápiája megkezdődött volna. Nagyon hálás a fizikoterápiás csapatnak, mivel 2022 decemberében visszatérhetett a feleségéhez és a két kutyájukhoz.

Kezdetben kerekesszékre szorult, de ma már képes a saját lábán járni. Egy online önkéntes csoport segítette át őt a nehézségeken. 2024 márciusában Graham lett ennek a csoportnak az elnöke, és immár másoknak segít, ugyanúgy, ahogy egykor neki segítettek.