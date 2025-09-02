RETRO RÁDIÓ

A Metropolnak mesélt sztrókjáról Rózsa György: „Az villant be, hogy vége, meghalok”

Az ismert tévésnél semmiféle előjele nem volt a sztróknak, de egy balatoni pihenés során agyvérzést kapott. Szerencsesorozat mentette meg az életét: a lánya azonnal észlelte, hogy baj van, a mentő nagyon hamar kiért és rögtön megműtötték. A 77 éves Rózsa György életéről ír épp könyvet: ezzel leállt egy időre, de hamarosan folytatja.

Rózsa György tévés sztrók stroke

Aktuálisan semmi előjele nem volt a sztróknak. A Balatonnál nyaraltunk a lányommal és Ádám unokámmal, aznap délelőtt a zalakomári bivalyrezervátumban nagyszerűen szórakoztunk. Délután lementünk a fenyvesi strandra, ahol átváltoztam cápává, aki unokákra vadászik a víz alatt. Ők kicsit korábban kimentek a partra, én még üldögéltem a sekély vízben. Aztán jöttek a kudarcba fulladt felállási-elindulási kísérletek…” – emlékezett vissza Rózsa György a Metropol megkeresésére.

RÓZSA György
Rózsa György sztrókja miatt alaposan ráijesztett lányára
(Fotó: Lakatos Péter/MTI)

Amikor harmadszorra-negyedszerre sem voltam képes a térdig érő vízből felállni, és mindahányszor arccal előre belevágódtam a Balatonba levegő után kapkodva, akaratlanul jókora kortyokat nyelve, őszintén szólva csak az villant be, hogy vége, meghalok. Aztán jött a kegyelmi szerencsesorozat: Csilla lányom a 25 méterre lévő parton szárítkozott a kisfiával, és meghallotta segélykérő egyetlen kiáltásomat, és azonnal berohant a vízbe, partra segített” – elevenítette fel a nehéz napot.

„Szerencsémre Boglárról néhány perc múlva megjöttek a mentők, és azonnal száguldva a kaposvári kórházba vittek.”

Pillanatokon belül koponya CT- t csináltak, és Nagy Csaba főorvos úr percek múlva megműtött.

Persze, egy ilyen megrázkódtatás után hajlamos mindenki szent fogadalmakat tenni, hogy életmódot fog változtatni” – tette hozzá a legendás tévés.

Aztán, ahogyan gyógyul, elszáll a kezdeti erős félelem, a nagy elszánás. Azt írja Oriana Fallaci a Ha meghal a Nap című, amerikai űrhajósokról szóló könyvében, hogy az emberek általában jobban félnek az életmódjuk megváltoztatásától, mint a haláltól. Hát, van benne valami! 77 éves korban már egy kutya nem tanul új kunsztokat. Nem is elszánás, fogadalom kényszeríti az embert önmérsékletre, ha úgy tetszik, változtatásra, hanem az idő múlása” – magyarázta. 

Az eset óta nem nagy rajongója a Balatonnak, a kórházban viszont legalább csinosak voltak az ápolónők, mesélte korábban. A Tényeknek adott interjút itt tudja megnézni, itt pedig a Metropolnak mesélt arról, mi számára a legnagyobb boldogság. 

Rózsa György a könyvhétre készül

Rózsa György korábban már beszélt arról, hogy könyvet tervez írni, most ezzel kicsit leállt, de csak egy időre. „Azóta egyelőre szünetet tartok a könyvírásban. A címe nem változott: TÉVÉ! TÉVÉ! – Egy álom bűvöletében. Hőse egy fiú, akinek a nagyapja elsőként vesz a nagy bérházban egy tévékészüléket. Amikor a kisfiú – nevezzük most Andrisnak – meglátja az első adásokat, eldől a sorsa. Ő bizony szerepelni fog ebben a varázsdobozban!

És indul egy csodálatos utazás örömökkel, bánatokkal, sikerekkel és árulásokkal, a kulisszák mögötti harcokkal és titkokkal.

Szeretnék elkészülni az írással úgy, hogy a következő könyvhétre megjelenhessen” – árulta el. Rózsa György épp 60 éve szerepelt először a televízióban, melyről itt olvashat hosszabban.

 

