RETRO RÁDIÓ

Stroke-t kapott Rózsa György, életét a lánya mentette meg

Döbbenetes hírt osztott meg a legendás TV-s, Rózsa György, aki elárulta, hogy néhány hete, mikor Balatonfenyvesen unokájával pancsolt a vízben, stroke-t kapott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 20:06
Rózsa György stroke műtét Balaton

Szerencsére a segítség gyorsan érkezett és a kaposvári kórházba szállították Rózsa Györgyöt.

Rózsa György
Rózsa György a vízben kapott stroke-t. 
Fotó: MW 

A közismert TV-s a Story magazinnak mondta el, hogy milyen drámai pillanatokat kellett átélnie Balatonfenyvesen, a strandon. 

Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam

- mesélte a népszerű műsorvezető. 

Rózsa György fél a víztől  

A következő próbálkozás sem járt sikerrel, ekkor érezte, hogy baj van, és lányáért kiáltott, aki azonnal beugrott a vízbe. Ekkor már többen észlelték a Tv-s rosszullétét, így kihúzták őt a vízből, majd a kaposvári kórházba szállították, ahol meg is műtötték, miután kiderült, hogy stroke-t kapott. Rózsa György azóta is hálás Nagy Csaba főorvosnak és mindenkinek, aki részt vett gyógyulásában. Természetesen lányának is óriás köszönetet mondott, és azt is elárulta, hogy a jövőben nem keresi a víz társaságát.

 

