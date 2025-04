Rózsa György vallomása: „Nekem ők ketten a legfontosabbak!”

Rózsa György tavaly év végén költözött luxus kertes házából egy kisebb lakásba, mert fontos volt számára, hogy közelebb legyen gyermekéhez és unokájához. Az aktív életet élő híresség ritkán enged betekintést a mindennapjaiba, ezúttal azonban kivételt tett és érdeklődési köréről, családjáról, távoli múltba visszanyúló médiában megélt élményeiről is beszélgettünk.

Rózsa György szívesen nosztalgiázik szép emlékeiről / Fotó: Czerkl Gábor/Mediaworks archív

Rózsa György: „Úgy érzi az ember, hogy ő is megfiatalodott”

Hamarosan végre tartósan beköszönt a jó idő. Az emberek ilyenkor aktívabbak, energikusabbak lesznek.

– Valóban ravasz dolog a tavasz – úgy érzi az ember, hogy ő is megfiatalodott. Elfeledkezik a kisebb-nagyobb fájdalmakról, reggelenként a napsütésre vidámabban ébred, igyekszik minél korábban nekiindulni a napnak. Mostanában minden színesebb, érdekesebb, vidámabb.

Ismerve Önt, ezt ki is használja.

– Újra jöhetnek a nagy séták kedvenc helyeimen: a Városligetben, ahol a fél gyerekkoromat töltöttem, a Margitszigeten, a budai hegyekben és a Várban. Úgy érzem, ahogy József Attila írja: "...Fölkereshetnéd ifjúságod..." Eszembe jutnak a szüleim, a testvérem, Éva, a feleségem, akikkel együtt kirándultam, korcsolyáztam a Műjégen, bolyongtam a Várban, a haverok, akikkel kimerülésig fociztam a Lizsében. Ríkató-nevettető velük újra együtt lenni, hacsak lélekben, gondolatban.

Rózsa György unokája és lánya a legfontosabb számára

Számtalan szép emléket és jelentőségteljes pillanatot idézett fel a múltjából. Manapság mi a boldogság forrása Önnek?

– A legboldogabb perceim persze azok, amelyeket lányommal és az unokámmal tölthetek.

Nemrég közelebb költözött gyermekéhez, Csillához és unokájához, Ádámhoz. Hogyan hatott ez a kapcsolatukra?

– Örömömre a kisunokám, Ádám nagyon megkedvelte az új lakásomat a Duna-parton, kiköveteli a mamájától, hogy gyakran jöjjenek át. Naná, itt is van sok-sok játéka, a nagypapa bolondozik és mesél, csokit is akad.

Akkor a költözés jó döntésnek bizonyult.

– Csilla lányom a legbüszkébb a lakásra – egyébként méltán, mert ő találta, és rengeteget szorgoskodott, hogy édesapjának igazán szép otthona legyen. Az új lakás a barátaim szerint is elegáns, a 9. emeleti nagy teraszról látni a fél várost.

Amikor a gyermekéről és az unokájáról mesél, árad szavaiból a melegség. Hogy vannak?

– Nekem ők ketten a legfontosabbak. Csilla nagyon jó édesanya. Viszi reggelenként a kisfiát óvodába, délután fociedzésre, úszásra, játszótérre, legóznak, hintáznak, énekelnek, bevásárolnak – egy unalmas percük sincs. S amikor engem is bevesznek – hát, kivirul a világ!