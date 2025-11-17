RETRO RÁDIÓ

Britney Spears: egy ágyban a Kardashianokkal

Mellbevágó videót osztott meg az énekesnő. Így még nem láttad Britney Spearst!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.17. 21:30
britney spears Kardashian család Instagram

Hűha! Britney Spears egy egészen vad hangulatú és zavaros videós bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán, melyben arról ír, hogy a Kardashian-nővérekkel tölti az idejét. A felvételen a 43 éves énekesnő, a 45 éves Kim Kardashian és 41 éves Khloé Kardashian társaságában az ágyban látható, ahol a trió egy zajos, nevetéssel teli estét tölt együtt.

Britney Spears, Annual GLAAD Media Awards - Arrivals
Az egykori popdíva, Britney Spears sokkolta a rajongókat legújabb Instagram-bejegyzésével (Fotó: AFP)

Britney Spears ismét borzolja a kedélyeket, de már nem egyedül

Spears november 15-én az Instagram-oldalán áradozott arról, milyen csodás volt ellátogatni a Kardashian családhoz Calabasasba. A rövid videó nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában: sok rajongó örült, mondván, Britney boldognak tűnik, másokat viszont teljesen összezavart a kaotikus felvétel – írja az UNILAD.

A videóhoz fűzött bejegyzésben Britney azt írta, mekkora megtiszteltetés volt számára időt tölteni a realitysztár testvérekkel.

Olyan melegszívű, gyönyörű, kedves család… Köszönöm, hogy játszhattam a gyerekeitekkel és köszönöm a vacsorát! Megtiszteltetés volt veletek lenni! Kellemes ünnepeket!

Britney a kamerába mondja, hogy „csak lazulgatnak”, majd puszit dob a Kardashian-lányoknak. Khloé rögtön odaszúr egy poént: „A mi geriátriai ágyunkban!” A következő másodpercben Britney már teljes sokkban: „Ez az ágy VIBRÁL! Mi a f*sz?!” – majd elképedve mutatja a rejtélyes rezgő alkalmatosságot.

A következő percekben feltűnik Khloé lánya, True, és Kim lánya, Chicago, a két leányzó mini táncshow-t ad elő Britney nagy derültségére.

Nézd meg Britney Spears legfrissebb videóját. Neked tetszik? Vagy inkább sokkol?

 

 

