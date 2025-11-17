Elszabadultak a támogató fényszögek, ezek a csillagjegyek lesznek ma szerencsések

A hétfői nap sokak számára igazi mumus. Most azonban csillagjegyekre bontva kiderül, kinek nincs mitől tartania!

Horoszkóp: erre számíthatnak az egyes csillagjegyek Fotó: Freepik/Illusztráció

Erre készülhetnek ma a csillagjegyek

Kos

Hétfőn kissé vontatottan indulhat a nap, de idővel biztosan belerázódik a feladatokba, és ügyei még jobban is alakulhatnak, mint előre gondolta. Este a Merkúr–Plútó-szextil remek felismeréseket, mélyebb meglátásokat hozhat.

Bika

Érdemes kihasználni a hétfői napot! A Nap és a Jupiter fényszöge szerencsét jelez, a Nap és a Szaturnusz trigonja pedig arról gondoskodik, hogy minden a számításai szerint alakuljon. A Mérleg Hold energiájával pedig különösen ügyesen intézheti a teendőit, megbeszéléseit és szervezkedéseit.

Ikrek

Hétfőn a Nap, a Jupiter és a Szaturnusz támogató fényszögei kiváló megérzésekkel ajándékozzák meg. Anélkül is ráláthat fontos összefüggésekre, hogy pontosan meg tudná magyarázni, honnan jön ez a tudás. Döntési helyzetekben különösen jól használhatja most ezt a képességét.

Rák

Hétfőn a Nap és a Jupiter trigonja pluszszerencsét hoz, ám a hátráló Merkúr miatt különösen fontos, hogy figyeljen a kommunikáció tisztaságára. Fogalmazzon egyszerűen, kedvesen és egyértelműen, így elkerülheti a félreértéseket.

Oroszlán

A Nap fényszögei önt különösen erősen érintik, és hétfőn a Szaturnusztól és a Jupitertől is kedvező támogatást kap. Most az működik a legjobban, ha ön veszi kézbe az irányítást. Menjen elébe az eseményeknek! Jól átlátja mások lépéseit, ezért ne féljen kezdeményezni.

Szűz

Hétfőn érdemes odafigyelnie a kisebb buktatókra. Uralkodó bolygója, a Merkúr hátrál, így váratlan helyeken bukkanhatnak fel akadályok. Tudatos odafigyeléssel azonban könnyedén kikerülheti ezeket. A Jupiter szerencsét jelez önnek is, így a nap alapvetően jól alakul.

Mérleg

Hétfőn teljes erővel veti bele magát a munkába, talán kissé túl is vállalta magát. A munkája most különösen fontos, és szerencsére támogatókat is talál maga körül. Ma akár learathat bizonyos babérokat, előrelépés vagy elismerés is érkezhet.

Skorpió

A Nap, amely az ön jegyében jár, ma kedvező fényszögeket kap a Jupitertől, a Nagy Szerencse bolygójától, és a Szaturnusztól is. Valamiben nagy lépést tehet előre, vagy áttörést érhet el egy olyan fontos ügyben, amelyre már régóta vár.