Elszabadultak a támogató fényszögek, ezek a csillagjegyek lesznek ma szerencsések
Lesz, akinek nehézkesen, míg másnak kifejezetten jól indul a hét. Mutatjuk, mi vár a csillagjegyekre!
A hétfői nap sokak számára igazi mumus. Most azonban csillagjegyekre bontva kiderül, kinek nincs mitől tartania!
Erre készülhetnek ma a csillagjegyek
Kos
Hétfőn kissé vontatottan indulhat a nap, de idővel biztosan belerázódik a feladatokba, és ügyei még jobban is alakulhatnak, mint előre gondolta. Este a Merkúr–Plútó-szextil remek felismeréseket, mélyebb meglátásokat hozhat.
Bika
Érdemes kihasználni a hétfői napot! A Nap és a Jupiter fényszöge szerencsét jelez, a Nap és a Szaturnusz trigonja pedig arról gondoskodik, hogy minden a számításai szerint alakuljon. A Mérleg Hold energiájával pedig különösen ügyesen intézheti a teendőit, megbeszéléseit és szervezkedéseit.
Ikrek
Hétfőn a Nap, a Jupiter és a Szaturnusz támogató fényszögei kiváló megérzésekkel ajándékozzák meg. Anélkül is ráláthat fontos összefüggésekre, hogy pontosan meg tudná magyarázni, honnan jön ez a tudás. Döntési helyzetekben különösen jól használhatja most ezt a képességét.
Rák
Hétfőn a Nap és a Jupiter trigonja pluszszerencsét hoz, ám a hátráló Merkúr miatt különösen fontos, hogy figyeljen a kommunikáció tisztaságára. Fogalmazzon egyszerűen, kedvesen és egyértelműen, így elkerülheti a félreértéseket.
Oroszlán
A Nap fényszögei önt különösen erősen érintik, és hétfőn a Szaturnusztól és a Jupitertől is kedvező támogatást kap. Most az működik a legjobban, ha ön veszi kézbe az irányítást. Menjen elébe az eseményeknek! Jól átlátja mások lépéseit, ezért ne féljen kezdeményezni.
Szűz
Hétfőn érdemes odafigyelnie a kisebb buktatókra. Uralkodó bolygója, a Merkúr hátrál, így váratlan helyeken bukkanhatnak fel akadályok. Tudatos odafigyeléssel azonban könnyedén kikerülheti ezeket. A Jupiter szerencsét jelez önnek is, így a nap alapvetően jól alakul.
Mérleg
Hétfőn teljes erővel veti bele magát a munkába, talán kissé túl is vállalta magát. A munkája most különösen fontos, és szerencsére támogatókat is talál maga körül. Ma akár learathat bizonyos babérokat, előrelépés vagy elismerés is érkezhet.
Skorpió
A Nap, amely az ön jegyében jár, ma kedvező fényszögeket kap a Jupitertől, a Nagy Szerencse bolygójától, és a Szaturnusztól is. Valamiben nagy lépést tehet előre, vagy áttörést érhet el egy olyan fontos ügyben, amelyre már régóta vár.
Nyilas
Hétfőn olyan kellemes meglepetés vagy fordulat érheti, amire egyáltalán nem számít. Nagy örömet hoz ez a változás, mert úgy érzi majd, hogy egy fontos dologban végre előreléphet, és ez lelkileg is feltölti. Ez pénz is lehet.
Bak
Nagyon jól indul ez a hét: a Szaturnusz támogató fényszöge biztosítja, hogy minden a terv szerint haladjon. Ha van kockázatos ügye, az is a lehető legjobban sülhet el. Ugyanakkor érdemes szövetségeseket keresnie, most csapatban gondolkodva érhet el igazán jó eredményeket.
Vízöntő
A Jupiter fényszöge nagyon pozitívan hat önre, így összességében kedvezően alakul a nap. A hátráló Merkúr azonban fokozhatja a feszültséget, és csütörtök környékén a szokásosnál érzékenyebben érinthet minden fennakadás. Érdemes nyugodtan reagálni.
Halak
Hétfőn engedje, hogy sodorja az ár, de óvatosan tegye. A kedvező fényszögek segítik, ám a hátráló Merkúr miatt könnyen keveredhetnek félinformációk és félreértések. Most különösen fontos, hogy a megérzéseire hallgasson, hogy kiszűrje az igazságot.
