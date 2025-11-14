Nem érdemes ujjat húzni velük: ez a 3 csillagjegy ma nem tűri a kritikát
Vajon te is közöttük vagy? Mutatjuk!
Sokszor előfordul az, hogy valaki bal lábbal kel fel, és olyankor általában az egész napja rosszul alakul, ilyenkor nem érdemes az illetőbe belekötni. A napi horoszkóp szerint 2025. november 14-én néhány csillagjeggyel ajánlott kerülni a konfliktust, mutatjuk kikről van szó!
Kos
Pénteken a Szűz Hold leföldelt energiát jelez önnek, így nagyon jól tud haladni azokkal a feladatokkal, amelyeket még mára hagyott. Ugyanakkor vigyázzon, mert kissé kötözködős hangulatban lehet… Ne tegyen állandóan megjegyzéseket!
Bika
Föld-elemű jegyként különösen kedvező önnek a Szűz Hold hatása. Érdemes most a munka mellett egy kis időt szakítania arra is, hogy kint legyen a természetben, például tegyen egy sétát hazafelé. Az esti Nap–Hold szextil a szingli Bikáknak új szerelmet hozhat!
Ikrek
Pénteken mást mutathat, mint amit valójában érez. Kívülről nyugodtnak látszik, belül azonban bőven van feszültség. És ennek csak részben oka a munkahelyi stressz. Rá kellene jönnie, mi okozza a nyugtalanságát. Jó felismerésekre van esélye délután, a Nap és a Hold szextilje miatt.
Rák
Pénteken uralkodó bolygója a kritikus Szűzben jár, így ön is kissé kritikus hangulatban lehet. Ne tegyen megjegyzéseket olyan dolgokra, amelyek nem az ön ügyei. Felesleges vitákhoz vezethetne, ha beleavatkozna mások dolgaiba.
Oroszlán
Ön nagyon lendületes ember, de tud gyakorlatiasan is gondolkodni. Ma jöhet egy helyzet, amikor gyorsan kell cselekednie. Szerencsére nem szokott sokáig habozni, de ma érdemes kicsit óvatosabbnak lennie, és több lehetőséget is mérlegelnie, mielőtt dönt.
Szűz
Délelőtt nem lesz könnyű a munkájára összpontosítania, valaki vagy valami folyton elterelheti a figyelmét. Déltől azonban egyre jobb passzban lesz, és sorra pattannak ki a fejéből az ötletek. Ezek a magánéletéhez és a munkájához is kapcsolódhatnak.
Mérleg
Pénteken váratlanul új irányt vehetnek a dolgai. Könnyen kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben végül nem ott köt ki, ahová indult. Ez megtörténhet egy beszélgetés során, amely más irányt vesz, de akár szó szerint is, ha elindul valahová, könnyen eltéríthetik máshová.
Skorpió
Délelőtt a Szűz Hold miatt előfordulhat néhány kellemetlen megjegyzés, de délutánra visszatér az életkedve, és számos ötlet jut eszébe. Ráadásul most különösen erős a kisugárzása, bárkit levesz a lábáról.
Nyilas
Kaphat egy igazán jó hírt, amely nagy megkönnyebbülést hoz önnek, talán a pénzügyeit illetően. De mielőtt elkezdené a kívánságlistáját írni, figyelmeztesse magát a beosztásra is! Legyen előrelátó, és ossza be az erőforrásait okosan!
Bak
Pénteken talán mindenkinél hamarabb figyel fel valamire, és ha ügyes, elsőként csaphat le egy lehetőségre. Ne lepődjön meg, ha emiatt irigykednek önre, amint mások is észreveszik, mennyire élesen látja a dolgokat.
Vízöntő
Pénteken jó híreket kaphat valakivel vagy valamivel kapcsolatban, ami miatt az utóbbi időben aggódott. A nap csupa pozitív fejleményt tartogat önnek – zárja is egy igazán vidám péntek estével!
Halak
Jót tesz önnek a Szűz Hold leföldelt energiája. Éppen ezért ma bármibe belekezdhet, amit csak szeretne. Igyekezzen úgy eltölteni a napot, hogy minél több olyan feladattal végezzen, amelyet az elmúlt napokban halogatott.
