RETRO RÁDIÓ

Nem érdemes ujjat húzni velük: ez a 3 csillagjegy ma nem tűri a kritikát

Vajon te is közöttük vagy? Mutatjuk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 08:00
napi horoszkóp csillagjegy ezotéria horoszkóp

Sokszor előfordul az, hogy valaki bal lábbal kel fel, és olyankor általában az egész napja rosszul alakul, ilyenkor nem érdemes az illetőbe belekötni. A napi horoszkóp szerint 2025. november 14-én néhány csillagjeggyel ajánlott kerülni a konfliktust, mutatjuk kikről van szó!

csillagjegy, horoszkóp, asztrológia
Ez a 3 csillagjegy ma nem tűri a kritikát Fotó: Freepik - illusztráció

Kos

Pénteken a Szűz Hold leföldelt energiát jelez önnek, így nagyon jól tud haladni azokkal a feladatokkal, amelyeket még mára hagyott. Ugyanakkor vigyázzon, mert kissé kötözködős hangulatban lehet… Ne tegyen állandóan megjegyzéseket!

Bika

Föld-elemű jegyként különösen kedvező önnek a Szűz Hold hatása. Érdemes most a munka mellett egy kis időt szakítania arra is, hogy kint legyen a természetben, például tegyen egy sétát hazafelé. Az esti Nap–Hold szextil a szingli Bikáknak új szerelmet hozhat!

Ikrek

Pénteken mást mutathat, mint amit valójában érez. Kívülről nyugodtnak látszik, belül azonban bőven van feszültség. És ennek csak részben oka a munkahelyi stressz. Rá kellene jönnie, mi okozza a nyugtalanságát. Jó felismerésekre van esélye délután, a Nap és a Hold szextilje miatt.

Rák

Pénteken uralkodó bolygója a kritikus Szűzben jár, így ön is kissé kritikus hangulatban lehet. Ne tegyen megjegyzéseket olyan dolgokra, amelyek nem az ön ügyei. Felesleges vitákhoz vezethetne, ha beleavatkozna mások dolgaiba.

Oroszlán

Ön nagyon lendületes ember, de tud gyakorlatiasan is gondolkodni. Ma jöhet egy helyzet, amikor gyorsan kell cselekednie. Szerencsére nem szokott sokáig habozni, de ma érdemes kicsit óvatosabbnak lennie, és több lehetőséget is mérlegelnie, mielőtt dönt.

Szűz

Délelőtt nem lesz könnyű a munkájára összpontosítania, valaki vagy valami folyton elterelheti a figyelmét. Déltől azonban egyre jobb passzban lesz, és sorra pattannak ki a fejéből az ötletek. Ezek a magánéletéhez és a munkájához is kapcsolódhatnak.

Mérleg

Pénteken váratlanul új irányt vehetnek a dolgai. Könnyen kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben végül nem ott köt ki, ahová indult. Ez megtörténhet egy beszélgetés során, amely más irányt vesz, de akár szó szerint is, ha elindul valahová, könnyen eltéríthetik máshová.

Skorpió

Délelőtt a Szűz Hold miatt előfordulhat néhány kellemetlen megjegyzés, de délutánra visszatér az életkedve, és számos ötlet jut eszébe. Ráadásul most különösen erős a kisugárzása, bárkit levesz a lábáról.

Nyilas

Kaphat egy igazán jó hírt, amely nagy megkönnyebbülést hoz önnek, talán a pénzügyeit illetően. De mielőtt elkezdené a kívánságlistáját írni, figyelmeztesse magát a beosztásra is! Legyen előrelátó, és ossza be az erőforrásait okosan!

Bak

Pénteken talán mindenkinél hamarabb figyel fel valamire, és ha ügyes, elsőként csaphat le egy lehetőségre. Ne lepődjön meg, ha emiatt irigykednek önre, amint mások is észreveszik, mennyire élesen látja a dolgokat.

Vízöntő

Pénteken jó híreket kaphat valakivel vagy valamivel kapcsolatban, ami miatt az utóbbi időben aggódott. A nap csupa pozitív fejleményt tartogat önnek – zárja is egy igazán vidám péntek estével!

Halak

Jót tesz önnek a Szűz Hold leföldelt energiája. Éppen ezért ma bármibe belekezdhet, amit csak szeretne. Igyekezzen úgy eltölteni a napot, hogy minél több olyan feladattal végezzen, amelyet az elmúlt napokban halogatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu