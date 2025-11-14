Nem érdemes ujjat húzni velük: ez a 3 csillagjegy ma nem tűri a kritikát

Sokszor előfordul az, hogy valaki bal lábbal kel fel, és olyankor általában az egész napja rosszul alakul, ilyenkor nem érdemes az illetőbe belekötni. A napi horoszkóp szerint 2025. november 14-én néhány csillagjeggyel ajánlott kerülni a konfliktust, mutatjuk kikről van szó!

Kos

Pénteken a Szűz Hold leföldelt energiát jelez önnek, így nagyon jól tud haladni azokkal a feladatokkal, amelyeket még mára hagyott. Ugyanakkor vigyázzon, mert kissé kötözködős hangulatban lehet… Ne tegyen állandóan megjegyzéseket!

Bika

Föld-elemű jegyként különösen kedvező önnek a Szűz Hold hatása. Érdemes most a munka mellett egy kis időt szakítania arra is, hogy kint legyen a természetben, például tegyen egy sétát hazafelé. Az esti Nap–Hold szextil a szingli Bikáknak új szerelmet hozhat!

Ikrek

Pénteken mást mutathat, mint amit valójában érez. Kívülről nyugodtnak látszik, belül azonban bőven van feszültség. És ennek csak részben oka a munkahelyi stressz. Rá kellene jönnie, mi okozza a nyugtalanságát. Jó felismerésekre van esélye délután, a Nap és a Hold szextilje miatt.

Rák

Pénteken uralkodó bolygója a kritikus Szűzben jár, így ön is kissé kritikus hangulatban lehet. Ne tegyen megjegyzéseket olyan dolgokra, amelyek nem az ön ügyei. Felesleges vitákhoz vezethetne, ha beleavatkozna mások dolgaiba.

Oroszlán

Ön nagyon lendületes ember, de tud gyakorlatiasan is gondolkodni. Ma jöhet egy helyzet, amikor gyorsan kell cselekednie. Szerencsére nem szokott sokáig habozni, de ma érdemes kicsit óvatosabbnak lennie, és több lehetőséget is mérlegelnie, mielőtt dönt.

Szűz

Délelőtt nem lesz könnyű a munkájára összpontosítania, valaki vagy valami folyton elterelheti a figyelmét. Déltől azonban egyre jobb passzban lesz, és sorra pattannak ki a fejéből az ötletek. Ezek a magánéletéhez és a munkájához is kapcsolódhatnak.

Mérleg

Pénteken váratlanul új irányt vehetnek a dolgai. Könnyen kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben végül nem ott köt ki, ahová indult. Ez megtörténhet egy beszélgetés során, amely más irányt vesz, de akár szó szerint is, ha elindul valahová, könnyen eltéríthetik máshová.