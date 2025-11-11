RETRO RÁDIÓ

Bekavarnak az égiek: ezek a csillagjegyek most különös kihívásokkal néznek szembe

Mutatjuk, mit tartogatnak mára a csillagok.

2025.11.11.
2025. november 11-én a napi horoszkóp néhány csillagjegynek most különleges kihívással kell szembenézni. Nézzük, hogy kire igaz ez!

Kos

Kedden a Jupiter hátrálása elindíthat egy olyan folyamatot, ami egyszerre régi és új. Régi, mert a múltban már találkozott vele, és új, mert most új lehetőségeket hoz önnek. Mindeközben a Hold az Oroszlánban jár, és különösen felerősíti önben a küzdőszellemet. Vigyázzon, nem kell mindenkivel harcolnia!

Bika

A Hold a Marstól és a Merkúrtól is kedvező fényszöget kap, ez azt jelzi, hogy ma nagyon jó döntéseket tud hozni, harmóniában lesznek az érzések, az észérvek és a tetterő. A retrográd Jupiter valóban visszahozhat egy olyan lehetőséget, amelyre jó is, ha gyorsan le tud csapni.

Ikrek

Kedden feltárul ön előtt egy új lehetőség, de nem biztos, hogy élni is akar vele. Talán egy megérzés arra figyelmezteti, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzi, valóban ne tegyen semmit. Csakis akkor lépjen, amikor minden részlet a helyére került.

Rák

Néhány személlyel kapcsolatban úgy érezheti, van néhány tisztázni valójuk, és talán ma meg is nyílik a lehetőség, hogy lépéseket tegyen ez irányban. Igyekezzen megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne essen. Ma délután a jegyében járó Jupiter hátrálni kezd, és visszahozhat önnek lehetőségeket a múltból.

Oroszlán

Kedden a jegyében jár a Hold, és nagyon jó fényszögeket kap a Marstól és a Merkúrtól is. Ez azt jelképezi, hogy nagyon kiegyensúlyozott napja lesz, amikor igazán jó döntéseket hozhat, és jól haladhat a hosszú távú terveivel is. Extra szerencséje lehet egy korábban elkezdett dologgal kapcsolatban.

Szűz

Kedden egy korábban még megoldhatatlannak tűnő problémára találhat megoldást, és ettől talán megváltoznak bizonyos prioritásai is. Belekezdhet valami újba, vagy lemondhat valamiről, ami már nem szolgálja az érdekeit, vagy amit károsnak ítél.

Mérleg

Ma egy útkereszteződéshez érkezhet, amikor el kell döntenie, merre indul tovább. Ha az ösztöneire hallgat, akkor automatikusan a jó irányt választja. Utólag a racionális érvek is ezt fogják alátámasztani.

Skorpió

A Hold szuper fényszögeket zár be a Marssal és a Merkúrral is. Nagyon ügyesen ellavírozik bármilyen megoldandó feladattal, amellyel szembe találja magát, és most a véletlen is a kezére játszik. Ez már ma is megmutatkozhat valamiben, talán a pénzügyeiben.

Nyilas

Kedden egy ügyben – amely lehet munkával kapcsolatos, de akár a személyes kapcsolatait is érintheti – ügyeljen arra, hogy egyszerre több vasat is tartson a tűzben. A horoszkóp szerint most, hogy a Jupiter hátrálni kezd, komoly folyamatok indulnak el, ezért még nem érdemes elköteleződnie egy irány mellett.

Bak

Egy helyzetben most jól teszi, ha átadja magát az érzéseinek. Talán úgy érzi, egy szituáció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Lehet, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetne. Ne szalassza el csak azért, mert nem hisz benne.

Vízöntő

Kedden nagyon elragadhatja a lelkesedés, talán egy hirtelen felmerülő ötlet miatt. Adja át magát ennek, hiszen ez teszi boldoggá – ugyanakkor tartsa meg a józan gondolkodás egy részét is. Szüksége lesz rá, hogy lássa az akadályokat, és aztán át tudjon lépni rajtuk.

Halak

Ma egy tervével kapcsolatban lehet némi késés. Nem érdemes emiatt feszültté válnia, mert a körülmények változása végül még a javát is szolgálhatja. A retrográd Jupiter most kifejezetten kedvező folyamatokat jelez önnek.

 

