Ez a csillagjegy ma nem várt helyről kap segítséget
A Kosnak bejön a számítása, a Halakra kellemes este vár. Ideje kideríteni, kire mi vár a csillagjegye alapján!
Az Uránusz jegyet vált 2025. november 8-án. Ez pedig minden egyes csillagjegy számára különleges hatással bír. Jöjjenek a részletek a 12 állatövi jegy szülöttének!
Kos
Szombaton az Uránusz jegyet vált, és visszalép a Bika jegyébe. Most mindent úgy érezhet, mintha lassított felvételben történne. Idegesítheti, ha valaki nehéz felfogású, vagy ha valaki ön előtt totyorog. Nehezen viseli, ha bármi feltartja a haladásban. Egyébként remek napja lesz – valamiben nagyon bejön a számítása.
Bika
Az Uránusz visszalép a jegyébe, ami közvetlenül érinti önt. Váratlan felismerésekhez juthat, amelyek hirtelen megvilágítják az útját és segítenek elérni céljait. Igaz, az Uránusz fokozhatja a feszültséget, de ez most inkább adrenalinlöketként hat.
Ikrek
Az Uránusz a váratlan fordulatok bolygója. A kihívás most nem is a türelem, hanem az irányítás elengedése lesz. Ön általában szeret mindent előre megtervezni, fejben lejátszani a helyzeteket – de most másképp alakulhatnak a dolgok. Ha rugalmas marad, a történet végül happy enddel zárul.
Rák
Szombaton olyan emberektől kaphat segítséget, akiktől a legkevésbé számítana rá – legalábbis az Uránusz szerint. Ők talán nem is a barátai, mégis baráti gesztust tesznek. Mindez teljesen váratlanul történik, így a saját reakciója is meglepheti.
Oroszlán
Teljesen jogosan unja már az ígérgetéseket és a levegőben lógó elméleteket. A sikerhez most különösen fontos, hogy egyszerre maradjon rugalmas, de a tények talaján is álljon. Ne érje be puszta ígéretekkel! Ma egy beszélgetés során új távlatok nyílhatnak meg ön előtt.
Szűz
A „lassan járj, tovább érsz” elvet ön mesterien alkalmazza. Az Uránusz jegyváltása most éppen ezt igazolja: ha nem kapkod, akkor tudja a legtöbbet kihozni magából. Ma erre kézzelfogható bizonyítékot is kap.
Mérleg
Ne idegesítse fel magát apróságokon – erre figyelmezteti most az Uránusz. Tényleg nem érdemes olyasmin bosszankodnia, ami nem az Ön hatáskörébe tartozik. Inkább fókuszáljon a lényegre, és azokra a dolgokra, amelyekért hálás lehet.
Skorpió
Valaki nagy hatással lesz önre – de ez az élmény ellentmondásos lehet. Egyszerre idegesíti és lenyűgözi. Jól teszi, ha egy lépést hátralép, és kívülről néz rá a helyzetre. Izgalmas felismerésekhez juthat saját magáról.
Nyilas
A Mars az ön jegyében jár, ami alaposan felpörgetheti. Most, hogy az Uránusz is jegyet vált, ez az energia még erősebben hat. Izgalmas, sőt, extrém élmények is jöhetnek. Jól teszi, ha társaságban van, és aktív programmal vezeti le a feszültséget.
Bak
Az Uránusz most szerencsét és meglepő felismeréseket hozhat. Ön alapvetően nem a szerencsében hisz, hanem a kitartásban és a szorgalomban – és ebben igaza is van. De néha még a legszorgalmasabb Bak életében is jól jön, ha az utolsó puzzle-darab hirtelen a helyére kerül.
Vízöntő
Meglepő fordulatok várhatók. Bár ezek a változások váratlanok és kissé kiszámíthatatlanok lehetnek, a végkimenetel valószínűleg pozitív. Könnyen lehet, hogy végül még jobban alakul minden, mint ahogyan először gondolta.
Halak
Szombaton a Hold délután víz elemű jegybe lép, és trigont alkot a Vénusszal. Vénusz a kis szerencse bolygója, a Hold a megérzéseket erősíti. Így minden önért dolgozik most. Gyönyörű délutánra és kellemes estére számíthat.
