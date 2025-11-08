Az Uránusz jegyet vált 2025. november 8-án. Ez pedig minden egyes csillagjegy számára különleges hatással bír. Jöjjenek a részletek a 12 állatövi jegy szülöttének!

Készüljön fel a Rák – ez a csillagjegy ma nem várt helyről kap segítséget (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: örülhet a rák – ez a csillagjegy ma nem várt helyről kap segítséget

Kos

Szombaton az Uránusz jegyet vált, és visszalép a Bika jegyébe. Most mindent úgy érezhet, mintha lassított felvételben történne. Idegesítheti, ha valaki nehéz felfogású, vagy ha valaki ön előtt totyorog. Nehezen viseli, ha bármi feltartja a haladásban. Egyébként remek napja lesz – valamiben nagyon bejön a számítása.

Bika

Az Uránusz visszalép a jegyébe, ami közvetlenül érinti önt. Váratlan felismerésekhez juthat, amelyek hirtelen megvilágítják az útját és segítenek elérni céljait. Igaz, az Uránusz fokozhatja a feszültséget, de ez most inkább adrenalinlöketként hat.

Ikrek

Az Uránusz a váratlan fordulatok bolygója. A kihívás most nem is a türelem, hanem az irányítás elengedése lesz. Ön általában szeret mindent előre megtervezni, fejben lejátszani a helyzeteket – de most másképp alakulhatnak a dolgok. Ha rugalmas marad, a történet végül happy enddel zárul.

Rák

Szombaton olyan emberektől kaphat segítséget, akiktől a legkevésbé számítana rá – legalábbis az Uránusz szerint. Ők talán nem is a barátai, mégis baráti gesztust tesznek. Mindez teljesen váratlanul történik, így a saját reakciója is meglepheti.

Oroszlán

Teljesen jogosan unja már az ígérgetéseket és a levegőben lógó elméleteket. A sikerhez most különösen fontos, hogy egyszerre maradjon rugalmas, de a tények talaján is álljon. Ne érje be puszta ígéretekkel! Ma egy beszélgetés során új távlatok nyílhatnak meg ön előtt.

Szűz

A „lassan járj, tovább érsz” elvet ön mesterien alkalmazza. Az Uránusz jegyváltása most éppen ezt igazolja: ha nem kapkod, akkor tudja a legtöbbet kihozni magából. Ma erre kézzelfogható bizonyítékot is kap.

Mérleg

Ne idegesítse fel magát apróságokon – erre figyelmezteti most az Uránusz. Tényleg nem érdemes olyasmin bosszankodnia, ami nem az Ön hatáskörébe tartozik. Inkább fókuszáljon a lényegre, és azokra a dolgokra, amelyekért hálás lehet.