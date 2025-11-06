RETRO RÁDIÓ

Borult a bili a Házasság első látásra műsorában: durván elszabadultak az indulatok

Két feleség is kiakadt. Sosem volt még ennyire feszült a Házasság első látásra adása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 14:00
Házasság első látásra Rebeka Tigyi Kármen érzelmek terápia indulat feleség

Szerda este ismét érzelmekkel teli pillanatok várták a nézőket a Házasság első látásra legújabb részében. A párok igazi érzelmi hullámvasútra ültek fel, ahol a feszültségek, sérelmek és kimondatlan érzések is a felszínre törtek.

Házasság első látásra kármen
Házasság első látásra Kármen / Fotó: Markovics Gábor

Kármen és Dani továbbra sem találták a közös hangot, a feszültség pedig ezúttal robbant. A feleség ismét kiborult a kamerák előtt, kicsit sem fogta vissza magát, amikor a férjéről beszélt.

Azt, amit érzek Dani iránt, azt nem ez a személy iránt érzem, mert az nem ez a Dani. Mert ez egy kisajátító, egy uralkodó, egy »ki, ha én nem?«, egy arrogáns f***kalap, amiből én nem kérek

– fakadt ki Tigyi Kármen a szerdai adás előzetesében, de nem csak náluk borult a bili.

Házasság első látásra adásrészlet

Rebeka és Zsolt kapcsolata is válságba került. Az énekesnő a terápia során annyira elérzékenyült, hogy sírva hagyta el a termet, ezzel félbeszakítva a folyamatokat.

Csalódottan álltam fel onnan. Tudom, hogy itt kell lennem, de mégsem tudok mindig itt lenni

– vallotta könnyek között Rebeka.

Házasság első látásra adásrészlet

 

