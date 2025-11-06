Borult a bili a Házasság első látásra műsorában: durván elszabadultak az indulatok
Két feleség is kiakadt. Sosem volt még ennyire feszült a Házasság első látásra adása.
Szerda este ismét érzelmekkel teli pillanatok várták a nézőket a Házasság első látásra legújabb részében. A párok igazi érzelmi hullámvasútra ültek fel, ahol a feszültségek, sérelmek és kimondatlan érzések is a felszínre törtek.
Kármen és Dani továbbra sem találták a közös hangot, a feszültség pedig ezúttal robbant. A feleség ismét kiborult a kamerák előtt, kicsit sem fogta vissza magát, amikor a férjéről beszélt.
Azt, amit érzek Dani iránt, azt nem ez a személy iránt érzem, mert az nem ez a Dani. Mert ez egy kisajátító, egy uralkodó, egy »ki, ha én nem?«, egy arrogáns f***kalap, amiből én nem kérek
– fakadt ki Tigyi Kármen a szerdai adás előzetesében, de nem csak náluk borult a bili.
Házasság első látásra adásrészlet
Rebeka és Zsolt kapcsolata is válságba került. Az énekesnő a terápia során annyira elérzékenyült, hogy sírva hagyta el a termet, ezzel félbeszakítva a folyamatokat.
Csalódottan álltam fel onnan. Tudom, hogy itt kell lennem, de mégsem tudok mindig itt lenni
– vallotta könnyek között Rebeka.
Házasság első látásra adásrészlet
