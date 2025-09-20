RETRO RÁDIÓ

Meglepő fordulatot hoz a Szűz Hold

A Szűz tele lesz energiával, a Vízöntő féltékenységre készülhet. A Szűz Hold jól indítja a napot, de aztán...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 08:00
csillagjegy napi horoszkóp Szűz Hold

Végre itt az egész héten várt hétvége, de vajon miként hat ezen a napon a Szűz Hold a te csillagjegyedre?! Jöjjön a szeptemmer 20-ai napi horoszkóp!

Szűz Hold, csillagjegy horoszkóp
Meglepő fordulatot hoz a Szűz Hold (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp – 2025. szeptember 20., szombat: így hat rád a Szűz Hold

Kos

Szombaton a Szűz Hold segíti önt abban, hogy a hétköznapi teendőket rendezetten intézze. Most könnyebben rászánja magát arra, hogy elintézzen néhány régóta halogatott dolgot. Egy váratlan mondat azonban felbosszanthatja...

Bika

Ma a Hold a Szűzben áll, ami önnek kedvez: sok örömöt találhat a hétköznapi apróságokban. A kertben vagy a konyhában különösen jól érezheti magát. Egy hirtelen változás azonban felboríthatja a terveit. Próbáljon rugalmasan reagálni.

Ikrek

Könnyen lehet, hogy ma inkább a családjára és az otthonára figyel. A Szűz Hold apró részletekre irányítja a figyelmét, és segíti abban, hogy rendet teremtsen. Egy félreértésből azonban vita kerekedhet. Inkább kérdezzen vissza, minthogy feleslegesen megbántódjon!

Rák

Szombaton szívesen tölti idejét kicsit visszahúzódva. Olvasás, kertészkedés, egy nyugodt séta, mind-mind feltöltheti. A Vénusz és az Uránusz fényszöge miatt egy barátja vagy szerette mondhat valami szokatlant, amin megsértődhetne, de inkább ne tegye.

Oroszlán

Ma a Szűz Hold a praktikus oldalát erősíti: most sokkal jobban figyel a pénzügyeire és a mindennapi kötelezettségeire. Nagyon kiegyensúlyozott nap jön, amikor végre olyasmire is jut ideje, amit eddig halasztgatott.

Szűz

A Hold a jegyében jár, így ma igazán elemében lehet! Könnyen veszi a hétköznapi teendőket, és tele van energiával. Azonban a Vénusz–Uránusz feszültsége miatt lehet, hogy valaki kritikája túl élesen hat önre.

Mérleg

Szombaton inkább a háttérben maradna, és békét keres maga körül. Jó alkalom ez relaxációra, meditációra. Ugyanakkor a Merkúr a jegyében segíti, hogy szépen fejezze ki magát. Most minden ügyet sikerül átbeszélni.

Skorpió

Ma erősebben érezheti a közösségi kapcsolatok fontosságát. A Hold arra ösztönzi, hogy szervezzen közös programot, akár barátokkal, akár családdal. Lehet viszont egy bosszantó személy is a társaságban.

Nyilas

Szombaton inkább a munkával vagy a céljaival foglalkozik. A Szűz Hold segíti, hogy rendszerezze gondolatait, és most aprólékosan is tudjon haladni. Este azonban figyeljen, mert valaki érzékenyebben reagálhat a szavaira. Óvatosan válassza meg a kifejezéseket!

Bak

A Szűz Hold ma támogatja abban, hogy bővítse tudását, olvasson, tanuljon vagy akár új hobbit próbáljon ki. Lehetnek feszültségek is, de ne engedje, hogy ezek kizökkentsék: sokkal több jó várja ezen a hétvégén.

Vízöntő

Szombaton a lelki mélységek kerülnek előtérbe. Szívesen beszélget mélyebb témákról, vagy elmerül egy könyvben, filmben. Ugyanakkor a Vénusz–Uránusz jelezhet például féltékenységet is.

Halak

A Hold a kapcsolatok házában jár, így ma mások felé fordul. Jó alkalom ez romantikára vagy egy békítő beszélgetésre. Ha valaki váratlanul mondana valamit, ami nem esik jól, próbálja meg nem túlgondolni. A szeretetteljes jelenlét mindent elsimít.

 

