Végre itt az egész héten várt hétvége, de vajon miként hat ezen a napon a Szűz Hold a te csillagjegyedre?! Jöjjön a szeptemmer 20-ai napi horoszkóp!

Meglepő fordulatot hoz a Szűz Hold (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp – 2025. szeptember 20., szombat: így hat rád a Szűz Hold

Kos

Szombaton a Szűz Hold segíti önt abban, hogy a hétköznapi teendőket rendezetten intézze. Most könnyebben rászánja magát arra, hogy elintézzen néhány régóta halogatott dolgot. Egy váratlan mondat azonban felbosszanthatja...

Bika

Ma a Hold a Szűzben áll, ami önnek kedvez: sok örömöt találhat a hétköznapi apróságokban. A kertben vagy a konyhában különösen jól érezheti magát. Egy hirtelen változás azonban felboríthatja a terveit. Próbáljon rugalmasan reagálni.

Ikrek

Könnyen lehet, hogy ma inkább a családjára és az otthonára figyel. A Szűz Hold apró részletekre irányítja a figyelmét, és segíti abban, hogy rendet teremtsen. Egy félreértésből azonban vita kerekedhet. Inkább kérdezzen vissza, minthogy feleslegesen megbántódjon!

Rák

Szombaton szívesen tölti idejét kicsit visszahúzódva. Olvasás, kertészkedés, egy nyugodt séta, mind-mind feltöltheti. A Vénusz és az Uránusz fényszöge miatt egy barátja vagy szerette mondhat valami szokatlant, amin megsértődhetne, de inkább ne tegye.

Oroszlán

Ma a Szűz Hold a praktikus oldalát erősíti: most sokkal jobban figyel a pénzügyeire és a mindennapi kötelezettségeire. Nagyon kiegyensúlyozott nap jön, amikor végre olyasmire is jut ideje, amit eddig halasztgatott.

Szűz

A Hold a jegyében jár, így ma igazán elemében lehet! Könnyen veszi a hétköznapi teendőket, és tele van energiával. Azonban a Vénusz–Uránusz feszültsége miatt lehet, hogy valaki kritikája túl élesen hat önre.

Mérleg

Szombaton inkább a háttérben maradna, és békét keres maga körül. Jó alkalom ez relaxációra, meditációra. Ugyanakkor a Merkúr a jegyében segíti, hogy szépen fejezze ki magát. Most minden ügyet sikerül átbeszélni.

Skorpió

Ma erősebben érezheti a közösségi kapcsolatok fontosságát. A Hold arra ösztönzi, hogy szervezzen közös programot, akár barátokkal, akár családdal. Lehet viszont egy bosszantó személy is a társaságban.