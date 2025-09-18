Jól pörög az OnlyFans Molnár Anikónak - Luxuskertet épít magának

Bár a nyárnak már vége, Molnár Anikó mégis belefogott kertje felújításába, ahova jacuzzi, kerti garnitúra, elektromos grill is került és elmondása szerint jövő héten érkezik egy mobilszauna is.

Molnár Anikó Onlyfans karrierje mellett nem unatkozik szabadidejében (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó TikTok oldalára posztolt videójában meg is mutatja a kertet, amin rengeteget dolgozott. „Szerintem mára befejezem a kertészkedést, mert rendkívül elfáradtam”– kezdte videójában a magyar Onlyfans modell, aki elmondta, hogy imád a kertben dolgozni és szerencsére segítsége is van benne.

Szeretek a kertben dolgozni. Amit tudok, megcsinálom, amit nem, ahhoz embert hívok

– válaszolt egyik kommentelőjének Anikó, mivel kikezdték, hogy ezekhez szakembert kellene hívnia.

Molnár Anikó 2025-ben is erős évet zár

„Lesz egy kis téli birodalmam, mondjuk igaz, hogy szabad ég alatt van, de erre is kitaláltam a megoldást”– számolt be készülő projektjéről az egykori Nagy Ő, aki elárulta, hogy napvitorlát is rendelt, illetve egy tetőt is szeretne a jacuzzi fölé, amit elmondása szerint egy lakatos fog megcsinálni.

A gyűlölködő embereket is megemlíti Anikó videója végén. „Aki azt hiszi, hogy egész nap a körmömet reszelgetem az kicsit téved, de sz*rok rá”– mondja az Onlyfans-modell, aki eközben koszos ruháját mutatja, ezzel is bebizonyítva, hogy nem királynősködik a mindennapjaiban.

Molnár Anikó új hobbit talált az Onlyfans és a múltkori stúdiós éneklés mellett és most saját kertjében foglalja el magát. A nyár végével tehát egy téli birodalom kialakítása most a legfőbb feladata és ezzel tölti mindennapjait. Zárójelben tesszük hozzá, hogy ismerve az elmúlt évek időjárását, simán lehet még jó idő szeptemberben, úgyhogy akár még idén fel is avathatja új birodalmát.