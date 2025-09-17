RETRO RÁDIÓ

Váratlan örömhírt jelentett be a híres énekesnő: negyedik gyermekével várandós

A rajongók teljesen ledöbbenve gratuláltak. A rapper boldogan jelentette be a hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 18:03
A híres rapper, Cardi B váratlan bejelentést tett: negyedik gyermekével várandós.

Örömhírt jelentett be a híres rapper: negyedik gyermekével várandós Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash


Cardi B utoljára Offset nevű rapper férjétől szült gyermeket 2024 nyarán. Azóta hosszas és nehéz tárgyalások után a két fél elvált, és most már külön utakon járnak.

De akkor kitől is terhes a rapper?

Bár sok utalást tett arra, hogy várandós, a rajongók inkább azon tűnődtek, ki lehet a gyermek apja. 

A rapper nemrég bíróságra járt egy hamis vád miatt, ahol öltönyökkel és más ruhadarabokkal takarta el a hasát - ekkor kezdtek gyanakodni a követői. Mivel az előző várandósságát egy nappal a hivatalos válás után jelentette be, semmi sem tűnt lehetetlennek.

A nemsokára új albummal jelentkező rapper most a New England Patriots csapat játékosától, Stefon Diggstől vár gyermeket. A két híresség idén kezdett randizni és bár még semmit sem jelentettek be hivatalosan, információk szerint szinte biztos, hogy ő a baba apukája.

Cardi B a CBS reggeli műsorában jelentette ki hivatalosan, hogy várandós - írja a The Hollywood Gossip.

