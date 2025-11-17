Szentkirályi Alexandra: Isten éltessen, Budapest!

Micsoda nap! 152 éve egyesült Buda, Pest és Óbuda, s megszületett Budapest. Magyarország fővárosának születésnapja alkalmából posztolt Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Gáll Regina / Metropol

Isten éltessen, Budapest! 1873. november 17-én egyesült Buda, Pest és Óbuda – így született meg csodaszép fővárosunk.

– írja friss Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja:

„Budapest a szülővárosom, a hely, ahol felnőttem, és ahova mindig öröm hazatérni. Épp ezért tudok szívvel-lélekkel azért dolgozni, hogy fővárosunk egyre szebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Érdemes itt élni, mert itt találkozik a múlt és a jelen harmóniája; ahol minden utca, tér és híd a történelmünket és kultúránkat őrzi. Itt élünk és fejlődünk együtt, erős közösségként, amely támogatja a változást, miközben ragaszkodunk értékes örökségeinkhez is. Budapest nemcsak élhető, hanem számtalan élményt is kínál: a természet közelsége, a Duna szépsége és a pezsgő kulturális élet mind azt üzeni – itt igazán otthon vagyunk. Legyünk rá büszkék!”