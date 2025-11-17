Budapestről szól a mai nap, 34 éve már ünnepnapnak számít
A koraszülöttek világnapján lilába borulnak az ország középületei. Budapest pedig születésnapot ünnepel.
1872-ben a városvezetők döntöttek arról, hogy az addig önálló három várost, Pestet, Budát és Óbudát Budapest néven egyesítik. A II. világháború után az Országgyűlés 1949. december 20-án szavazta meg azt a törvényt, amely 1950. január 1-jével Budapesthez csatolt huszonhárom környező, addig önálló települést: hét várost és tizenhat nagyközséget, aminek révén létrejött a Nagy-Budapest.
Budapest napja a mai
Az 1872. december 22-én szentesített törvénycikk elrendelte az 54 ezer lakosú Buda és a 200 ezer lakosú Pest szabad királyi városok, valamint a 16 ezer lakosú Óbuda és a Margitsziget egyesítését. Az egy évig tartó egyesítési folyamat az 1873. november 17-i díszközgyűléssel ért véget, ezzel pedig megkezdte működését a Fővárosi Tanács. Budapest Főváros Közgyűlése 1991. március 21-i döntése értelmében a főváros ünnepnapjának nevezték ki november 17-ét.
Irodalmi időutazás Nyáry Krisztiánnal és Péterfy Borival a Femina Klubban
November 17-én Nyáry Krisztián, az irodalmi történetek mestere és Péterfy Bori, az érzelmek és gondolatok közvetítésének ikonikus hangja lesz a Femina Klub vendége. A MOMkultban megvalósuló eseményen szó lesz többek között arról, hogyan változik meg az irodalom helye egy olyan korban, ahol az okostelefonok uralják a figyelmünket, és ez milyen hatással is van ránk. Történetek, olvasmányélmények, jóslatok és kérdések egy olyan világ küszöbén, ahol a zaj egyre nagyobb, de a valódi történetek még mindig megtalálhatnak bennünket, ha hagyjuk.
November 17-e a koraszülöttek világnapja
A koraszülöttek kilágnapját világszerte november 17-én tartják, hogy felhívják a figyelmet az idő előtt világra jött babákra, családjaikra, valamint az őket segítő egészségügyi dolgozók munkájára. Magyarországon ezt a napot 2012-ben honosította meg a KORE – Koraszülöttekért Országos Egyesület, elsőként Budapesten, az 56-osok terén megrendezett eseménnyel. A koraszülöttek világnapján az ország számos pontján lilába borulnak épületek, hidak, szobrok, jelezve a támogatást a koraszülöttek felé.
19 éve nincs velünk Puskás Ferenc
Minden idők legjobb magyar labdarúgója volt, emellett világszerte az egyik legnépszerűbb, legismertebb magyar sportember, aki 2006. november 17-én hunyt el. Puskás Ferenc, a Nemzet Sportolója hazai pályafutása során 349 bajnoki mérkőzésen 358 gólt szerzett. Tizennyolc évesen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben, 84 válogatott mérkőzésen 83 gólt lőtt, amivel világrekorder. Az Aranycsapat kapitányaként részese volt Helsinkiben az olimpiai győzelemnek, Londonban az angolok elleni 6:3-as diadalnak. Ötvenhat október végén BEK-mérkőzésre indult a csapattal, majd a hivatalos engedély lejártával a dél-amerikai túrán is részt vett. Ezt követően részben a szövetség egyes vezetői által ellene indított kampány miatt nem tért haza. A világhírű Real Madrid csapatában folytatta, ahol hat bajnokság, három BEK-győzelem főszereplője volt. A királyi klub mezében játszott 372 mérkőzésen 324 gólt szerzett.
Verzió Filmfesztivál 2025
November 19-ig tart Budapesten és hét vidéki városban a 22. alkalommal jelentkező Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál. A filmfesztivál idei szlogenje, az Együtt létezünk, közös gondolkodásra invitál: miként tudunk együtt élni világunk törései, konfliktusai és kihívásai közepette. A világ minden kontinenséről érkező díjnyertes versenyfilmek nem csupán érzékeny témákat dolgoznak fel, hanem a problémák tematizálásán túlmutatva megküzdési lehetőségeket is kínálnak, és árnyaltabb gondolkodásra késztetnek bennünket.
Együttműhely – Jótékony kézműveskedés az Adaptérben
November 23-ig olyan programsorozattal jelentkezik az Adaptér, amelyben az alkotás és a tanulás összekapcsolódik a jótékonysággal és az ajándékozással. Az Együttműhely alkalmai alatt megismerhetjük a műhelyt, kipróbálhatjuk az eszközöket és gépeket, valamint a műhelymesterek segítségével elsajátíthatjuk a barkácsolás és a kézi alkotás alapjait. Az elkészült alkotások karácsonyi ajándékként jutnak el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével oda, ahol azokra a legnagyobb a szükség.
Két helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt
- 7.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12.00–19.00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
Borult időnk lesz
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint borult idő ígérkezik: sokfelé eső, záporeső is várható. Emellett a szél is megerősödik. A hajnali 8 fok után a maximumok mindössze 12 fok körül alakulnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre