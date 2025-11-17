Budapestről szól a mai nap, 34 éve már ünnepnapnak számít

1872-ben a városvezetők döntöttek arról, hogy az addig önálló három várost, Pestet, Budát és Óbudát Budapest néven egyesítik. A II. világháború után az Országgyűlés 1949. december 20-án szavazta meg azt a törvényt, amely 1950. január 1-jével Budapesthez csatolt huszonhárom környező, addig önálló települést: hét várost és tizenhat nagyközséget, aminek révén létrejött a Nagy-Budapest.

Budapest napja a mai

Az 1872. december 22-én szentesített törvénycikk elrendelte az 54 ezer lakosú Buda és a 200 ezer lakosú Pest szabad királyi városok, valamint a 16 ezer lakosú Óbuda és a Margitsziget egyesítését. Az egy évig tartó egyesítési folyamat az 1873. november 17-i díszközgyűléssel ért véget, ezzel pedig megkezdte működését a Fővárosi Tanács. Budapest Főváros Közgyűlése 1991. március 21-i döntése értelmében a főváros ünnepnapjának nevezték ki november 17-ét.



November 17-e a koraszülöttek világnapja

A koraszülöttek kilágnapját világszerte november 17-én tartják, hogy felhívják a figyelmet az idő előtt világra jött babákra, családjaikra, valamint az őket segítő egészségügyi dolgozók munkájára. Magyarországon ezt a napot 2012-ben honosította meg a KORE – Koraszülöttekért Országos Egyesület, elsőként Budapesten, az 56-osok terén megrendezett eseménnyel. A koraszülöttek világnapján az ország számos pontján lilába borulnak épületek, hidak, szobrok, jelezve a támogatást a koraszülöttek felé.