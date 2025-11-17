RETRO RÁDIÓ

Budapestről szól a mai nap, 34 éve már ünnepnapnak számít

A koraszülöttek világnapján lilába borulnak az ország középületei. Budapest pedig születésnapot ünnepel.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.17. 06:30
ez lesz ma programokat keres Budapest

1872-ben a városvezetők döntöttek arról, hogy az addig önálló három várost, Pestet, Budát és Óbudát Budapest néven egyesítik. A II. világháború után az Országgyűlés 1949. december 20-án szavazta meg azt a törvényt, amely 1950. január 1-jével Budapesthez csatolt huszonhárom környező, addig önálló települést: hét várost és tizenhat nagyközséget, aminek révén létrejött a Nagy-Budapest.

Budapest
Budapest születésnapját ünnepeljük a mai napon Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels

Budapest napja a mai

Az 1872. december 22-én szentesített törvénycikk elrendelte az 54 ezer lakosú Buda és a 200 ezer lakosú Pest szabad királyi városok, valamint a 16 ezer lakosú Óbuda és a Margitsziget egyesítését. Az egy évig tartó egyesítési folyamat az 1873. november 17-i díszközgyűléssel ért véget, ezzel pedig megkezdte működését a Fővárosi Tanács. Budapest Főváros Közgyűlése 1991. március 21-i döntése értelmében a főváros ünnepnapjának nevezték ki november 17-ét.
 

Irodalmi időutazás Nyáry Krisztiánnal és Péterfy Borival a Femina Klubban

November 17-én Nyáry Krisztián, az irodalmi történetek mestere és Péterfy Bori, az érzelmek és gondolatok közvetítésének ikonikus hangja lesz a Femina Klub vendége. A MOMkultban megvalósuló eseményen szó lesz többek között arról, hogyan változik meg az irodalom helye egy olyan korban, ahol az okostelefonok uralják a figyelmünket, és ez milyen hatással is van ránk. Történetek, olvasmányélmények, jóslatok és kérdések egy olyan világ küszöbén, ahol a zaj egyre nagyobb, de a valódi történetek még mindig megtalálhatnak bennünket, ha hagyjuk.
 

November 17-e a koraszülöttek világnapja

A koraszülöttek kilágnapját világszerte november 17-én tartják, hogy felhívják a figyelmet az idő előtt világra jött babákra, családjaikra, valamint az őket segítő egészségügyi dolgozók munkájára. Magyarországon ezt a napot 2012-ben honosította meg a KORE – Koraszülöttekért Országos Egyesület, elsőként Budapesten, az 56-osok terén megrendezett eseménnyel. A koraszülöttek világnapján az ország számos pontján lilába borulnak épületek, hidak, szobrok, jelezve a támogatást a koraszülöttek felé.

A legkisebb hősöket ünnepeljük a koraszülöttek világnapján Fotó: Vidal Balielo Jr./Pexels/Illusztráció

19 éve nincs velünk Puskás Ferenc

Minden idők legjobb magyar labdarúgója volt, emellett világszerte az egyik legnépszerűbb, legismertebb magyar sportember, aki 2006. november 17-én hunyt el. Puskás Ferenc, a Nemzet Sportolója hazai pályafutása során 349 bajnoki mérkőzésen 358 gólt szerzett. Tizennyolc évesen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben, 84 válogatott mérkőzésen 83 gólt lőtt, amivel világrekorder. Az Aranycsapat kapitányaként részese volt Helsinkiben az olimpiai győzelemnek, Londonban az angolok elleni 6:3-as diadalnak. Ötvenhat október végén BEK-mérkőzésre indult a csapattal, majd a hivatalos engedély lejártával a dél-amerikai túrán is részt vett. Ezt követően részben a szövetség egyes vezetői által ellene indított kampány miatt nem tért haza. A világhírű Real Madrid csapatában folytatta, ahol hat bajnokság, három BEK-győzelem főszereplője volt. A királyi klub mezében játszott 372 mérkőzésen 324 gólt szerzett.

A Népstadion az átépítése óta már Puskás Ferenc nevét viseli Budapesten Fotó: Boris Hamer/Pexels 

 

Verzió Filmfesztivál 2025

November 19-ig tart Budapesten és hét vidéki városban a 22. alkalommal jelentkező Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál. A filmfesztivál idei szlogenje, az Együtt létezünk, közös gondolkodásra invitál: miként tudunk együtt élni világunk törései, konfliktusai és kihívásai közepetteA világ minden kontinenséről érkező díjnyertes versenyfilmek nem csupán érzékeny témákat dolgoznak fel, hanem a problémák tematizálásán túlmutatva megküzdési lehetőségeket is kínálnak, és árnyaltabb gondolkodásra késztetnek bennünket.
 

Együttműhely – Jótékony kézműveskedés az Adaptérben

November 23-ig olyan programsorozattal jelentkezik az Adaptér, amelyben az alkotás és a tanulás összekapcsolódik a jótékonysággal és az ajándékozással. Az Együttműhely alkalmai alatt megismerhetjük a műhelyt, kipróbálhatjuk az eszközöket és gépeket, valamint a műhelymesterek segítségével elsajátíthatjuk a barkácsolás és a kézi alkotás alapjait. Az elkészült alkotások karácsonyi ajándékként jutnak el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével oda, ahol azokra a legnagyobb a szükség.  
 

Két helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt

  • 7.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12.00–19.00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
     

Borult időnk lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint borult idő ígérkezik: sokfelé eső, záporeső is várható. Emellett a szél is megerősödik. A hajnali 8 fok után a maximumok mindössze 12 fok körül alakulnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu