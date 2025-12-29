Hogy lehet ez? Egy apa a műtét után arra ébredt, hogy folyékonyan beszél egy idegen nyelven

Egy apa a műtét után arra ébredt, hogy folyékonyan beszél spanyolul, annak ellenére, hogy korábban csak tízig tudott elszámolni.

Senki sem számított arra, mi történt a műtét után / Képünk illusztráció: Unsplash

Hatalmas meglepetés érte a műtét után ébredező férfit

Stephen Chase-t 19 éves korában megműtötték a jobb térdén egy focis sérülés miatt. A műtét előtt néhány mondatot tudott mondani spanyolul. A férfi bevallotta, hogy egyáltalán nem figyelt az iskolában, ezért nem tanulta meg jobban a nyelvet.

Úgy tűnik, a fontos dolgok mégis megmaradtak, mert percekkel az ébredés után képes volt teljes mondatokat mondani spanyolul. A Utah állambeli Salt Lake City közeléből származó Stephen állítólag 20 percig beszélgetett spanyolul, mielőtt visszatért az angol nyelvre. Ez az évek során több műtét után is megismétlődött.

Amikor legelőször történt, felébredtem és spanyolul beszéltem a nővérekhez, akik engem vizsgáltak. Nem igazán emlékszem, hogy spanyolul beszéltem volna, csak arra, hogy az emberek megkértek, hogy beszéljek angolul, és nagyon összezavarodtam. Abban az időben nem voltam képes olyan sokáig spanyolul beszélni, nagyon megdöbbentem.

A férfi úgy gondolja, egész életében spanyolul beszélő emberek vették körül, lehet, hogy ezért volt képes anyanyelvi szinten beszélni a műtétjei után. Érdekes, hogy minden beavatkozása után először spanyolul szólalt meg, a jelenség nagyjából ébredés után egy órán át tart.

Az Idegen Nyelv Szindróma egy ritka neurológiai állapot, amely azt jelenti, hogy az emberek egy ideig az anyanyelvükről egy második nyelvre váltanak. Jellemzője a nem anyanyelv hirtelen, akaratlan használata. Súlyos fejsérülés, szélütés, agydaganatok és agyvérzés okozhatja, és gyakran altatás, agysérülés vagy pszichológiai stressz után jelentkezik - írja a LadBible.