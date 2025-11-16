Decemberben indul a metróbusz, ami nem is metróbusz - egy meghosszabbított járat a BKK nagy ígérete

Metróbuszt indít a főváros Pesterzsébet és a belváros között, azzal az ígérettel, hogy az új járat gyorsabb, kiszámíthatóbb és átszállásmentes kapcsolatot ad a külső kerület és a Kálvin tér között. Jól hangzó fejlesztés, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy valójában nem új közlekedési rendszerről, nem külön sávot használó gyorsbuszról, és pláne nem metrópótló kapacitásról van szó, hanem a jelenlegi 223E egyszerű meghosszabbításáról. A BKK kommunikációja látványos, a tartalom azonban vékony: a „metróbusz” név egy erős marketingfogás, miközben a működés semmiben nem közelíti meg a valódi metróbusz-rendszereket, amelyek a világban külön infrastruktúrán, dedikált sávokban, a forgalomtól függetlenül közlekednek.

A Kálvin környékén amúgy is nagy a dugó, a metróbusz ezt csak fokozni fogja/ Fotó: Markovics Gábor

Egy igazi metróbusznak saját pályára lenne szüksége, olyat látni Bogotában, Isztambulban vagy Mexikóvárosban, ahol a busz az autóforgalomtól teljesen elválasztva, nagy kapacitással és percre pontosan halad. Ezzel szemben Budapesten az Üllői út már most is bedugul, részben a leszűkített sávok, részben az éles vitákat kiváltó kerékpársáv miatt. A Nagykörúti „bringasztráda” koncepció is tovább szűkíti az útfelületet, így felmerül a kérdés: hová fér még el a metróbusz, amelynek épp az lenne a lényege, hogy ne álljon a dugóban? A válasz: sehová. Az új járat ugyanúgy beáll majd a forgalomba, és pont azt nem éri el, amit ígér, gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedést.

A Magyar Közlekedési Klub ennél is tovább megy: szerintük az egész projekt pop-up városvezetési szemlélet eredménye, amely nem oldja meg a pesterzsébeti közlekedés évtizedes hiányosságait. Felhívják a figyelmet arra, hogy Pesterzsébet lakótelepei a város második legforgalmasabb buszos folyosóját adják, a 23-as buszcsalád pedig olyan utasmennyiséget visz, amely megfelel egy HÉV-vonal terhelésének. Mégis ez az egyetlen ilyen kapacitású fővárosi korridor, amely soha – egyetlen alkalommal sem – érte el a metróvonalakat vagy a belvárost közvetlenül. A szakértők szerint tehát valódi igény van egy nagy kapacitású összeköttetésre, csak éppen nem így.