20 perc a belvárosból a reptérig – Európai szinten is versenyképes lesz a reptéri gyorsvasút
Régóta várt, közvetlen vasúti kapcsolat jön létre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Budapest belvárosa között. A reptéri gyorsvasút a kormány nemzetközi koncessziós eljárásban építi meg. A beruházás nemcsak a főváros, hanem az ország nemzetközi versenyképességét is növeli.
A reptéri gyorsvasút már régóta szükséges, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú évek óta várt közvetlen vasúti kapcsolatot kap a belvárossal. A tervek szerint a Nyugati pályaudvartól a légikikötőig mindössze 20 perc lesz az utazás, és a járatok 5–10 percenként indulhatnak. Az új vonal 27 kilométer hosszú, egy része föld alatt fut, és a Rákosrendezőn is megállhat, így a vidéki utasoknak is kényelmes kapcsolatot biztosít.
Az európai példák – Párizs, Berlin, Róma vagy München – jól mutatják, hogy a 20–30 perces eljutási idő a reptérről a belvárosba milyen hatalmas előnyökkel jár. Budapest ezzel az új gyorsvasúttal felzárkózik a nyugat-európai nagyvárosokhoz, ahol a reptéri közlekedés a város gazdasági és turisztikai vonzerejének alapvető része.
Mit jelent ez a budapestieknek és az utazóknak?
A reptéri gyorsvasútnak rengeteg előnye van. A legfontosabb a gyors és kiszámítható utazás: a Nyugati pályaudvar és a reptér közötti 20 perces menetidő sokkal gyorsabb és kiszámíthatóbb, mint a jelenlegi közúti kapcsolat. A dugók és forgalmi torlódások nem akadályozzák a reptéri eljutást. Mivel sűrű járatokat terveznek nem kell órákat várni egy-egy járatra, és a csatlakozások is gördülékenyebbek lesznek. Az új vasúti szakasz integrálódik az országos hálózatba, így a vidékről érkező utasoknak is könnyebb lesz eljutni a fővárosi reptérre. A beruházásnak gazdasági előnye is van, ugyanis a vasút nemcsak utasokat, hanem árut is szállíthat, például a helyi autógyártás termékeit, így a főváros és a régió gazdasági kapacitása is növekszik. Mindezeken felül még környezetvédelmi előnye is van az új budapesti gyorsvasútnak, mert a közvetlen vasúti kapcsolat csökkenti az autó-használatot, ezáltal mérsékli a légszennyezést és a forgalmi torlódásokat Budapest környékén.
Megtudtuk: a reptéri gyorsvasút és a hozzá kapcsolódó fejlesztések összesen mintegy 1000 milliárd forintos, vagyis körülbelül 2,5 milliárd eurós beruházást jelentenek. Ennek részeként egy 27 kilométer hosszú új vasúti pálya épül ki, amelynek jelentős szakasza a föld alatt vezet majd, biztosítva, hogy a Nyugati pályaudvar és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között közvetlen, gyors és zavartalan kapcsolat jöjjön létre.
A kormány tájékoztatása szerint a jegyár pedig várhatóan 3–4 ezer forint körül alakul. A vasútvonal ráadásul úgy illeszkedik az országos hálózatba, hogy a Kőbánya és Monor közötti új pályaszakasz révén a vidéki utasok is könnyebben juthatnak el a repülőtérre.
A reptéri gyorsvasút megépítése mellett a projekt része a reptér kapacitásának jelentős bővítése is: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, hármas terminálja nyolc év alatt épül meg. A távlati cél a jelenlegi utasforgalom megduplázása és a 40 milliós éves szint elérése.
Ugyanakkor a közúti kapcsolat javítása érdekében egy új, 11 kilométer hosszú gyorsforgalmi út is készül az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között, amelyet a tervek szerint két-két és fél év alatt lehet megvalósítani. A beruházás pénzügyi hátterét banki konzorcium biztosítja piaci alapon, míg az állam összesen 2,5 milliárd eurót fektet be a teljes fejlesztési csomagba.
A reptéri gyorsvasút előnyei:
- 20 perc alatt elérhető lesz a belvárosból a reptér
- Sűrű, 5–10 perces járatok, kiszámítható menetrenddel
- áruszállítás és turizmus fellendülése
- környezetbarát megoldás
- európai versenyképesség
