Ezért tért vissza Leslie Mandoki Magyarországra

A világ egyik legkarizmatikusabb, legtiszteltebb zenei gondolkodója és alkotója, Leslie Mandoki idén a 24. Hifi Show díszvendégeként tért vissza Magyarországra. A magyar zeneszerző és producer, a Mandoki Soulmates alapítója ezúttal a legújabb, A Memory of Our Future című albumának különleges kiadását mutatta be a szakmának és a magyar közönségnek.

Leslie Mandoki Soltész Rezsővel a 24. Hifi Show-n

A borítón látható fekete hattyú, a világunk kríziseinek szimbóluma, egy ikonikus kép, amely a szenvedély, a mélység és az alkotói szabadság megtestesítője. Az elveszett iránytű keresésének a zenéjének a vizuális képe… ez a fekete hattyú válik újra fehérré az album végighallgatása után ahogyan egy Mandoki-koncert végén.

Az eseményen az AudioFill Szalonban kapcsolódott a közönséghez. Egy rövid –hogyan készült az album – dokumentumfelvételt vetítettek le, amely az analóg lemez készítésének kulisszái mögé engedett bepillantást, a közönség pedig nagy érdeklődéssel figyelte a kreatív folyamatokról szóló részleteket.

Ez a zenei dokumentáció megtalálható a Mandoki Soulmates YouTube- csatornáján mindenki számára.

A vetítés után Leslie több mint egy órán keresztül rendkívül inspiráló előadást tartott... nemcsak a dalokba lehetett belehallgatni, hanem személyes, helyenként megható, máskor humoros történeteket is megosztott az alkotásról, az életéről és a zenei hivatás iránti elköteleződéséről. A terem zsúfolásig megtelt, rengeteg rajongó érkezett, hogy újra lássa és meghallgassa a magyar származású világsztárt, aki ezúttal is elbűvölte a közönséget őszinteségével és szenvedélyével. Az előadása végén dedikálta a népszerű aranykorongot, de sokan érkeztek korábbi albumokkal is.

„A zeném mindig is híd volt Kelet és Nyugat között; híd emberek szívei, kultúrák lelkei és a társadalmak történetei között. A hangokban nincs ideológia, nincsenek előítéletek, nincsenek filozófiai határvonalak. A zene nem kér útlevelet és nem kér engedélyt, kizárólag a közönség szeretetéből táplálkozik ami összeköti a múltat a jelennel, a generációkat egymással, a szoba magányában ülő hallgatót a világ túloldalán megszólaló zenésszel. Az én munkásságom egyik alapja a bizalom: hiszek benne, hogy a zene gyógyít, megszünteti a távolságot nézeteket az emberek között, és feloldja a magányt. Egyetlen dallam képes felfejteni bennünk az örömöt, a fájdalmat, a történetünket és a reményeinket. A dallamaim a lelkem mélyéről indulnak: a szenvedélyből, az örömből, a szeretetből, olykor a szomorúságból vagy a fájdalomból. Amikor több világ találkozik, megszületik valami sokkal több, mint a részek összessége. Én ebben a találkozásban élek, és feladatomnak és felelősségemnek érzem, hogy felismerjem és megmutassam a különbözőségeinkben rejlő szépségeket. Hiszek abban, hogy a művészet egyik legfontosabb küldetése, hogy stabil átjárókat építsen ott, ahol a világ falakat próbál emelni. A zenész nem azért van, hogy tanítson vagy ítélkezzen, hanem azért, hogy meghívja az embereket a párbeszédekbe” – mondta Leslie.