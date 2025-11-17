Ezért tért vissza Leslie Mandoki Magyarországra
Rangos budapesti esemény díszvendége volt Leslie Mandoki.
A világ egyik legkarizmatikusabb, legtiszteltebb zenei gondolkodója és alkotója, Leslie Mandoki idén a 24. Hifi Show díszvendégeként tért vissza Magyarországra. A magyar zeneszerző és producer, a Mandoki Soulmates alapítója ezúttal a legújabb, A Memory of Our Future című albumának különleges kiadását mutatta be a szakmának és a magyar közönségnek.
A borítón látható fekete hattyú, a világunk kríziseinek szimbóluma, egy ikonikus kép, amely a szenvedély, a mélység és az alkotói szabadság megtestesítője. Az elveszett iránytű keresésének a zenéjének a vizuális képe… ez a fekete hattyú válik újra fehérré az album végighallgatása után ahogyan egy Mandoki-koncert végén.
Az eseményen az AudioFill Szalonban kapcsolódott a közönséghez. Egy rövid –hogyan készült az album – dokumentumfelvételt vetítettek le, amely az analóg lemez készítésének kulisszái mögé engedett bepillantást, a közönség pedig nagy érdeklődéssel figyelte a kreatív folyamatokról szóló részleteket.
Ez a zenei dokumentáció megtalálható a Mandoki Soulmates YouTube- csatornáján mindenki számára.
A vetítés után Leslie több mint egy órán keresztül rendkívül inspiráló előadást tartott... nemcsak a dalokba lehetett belehallgatni, hanem személyes, helyenként megható, máskor humoros történeteket is megosztott az alkotásról, az életéről és a zenei hivatás iránti elköteleződéséről. A terem zsúfolásig megtelt, rengeteg rajongó érkezett, hogy újra lássa és meghallgassa a magyar származású világsztárt, aki ezúttal is elbűvölte a közönséget őszinteségével és szenvedélyével. Az előadása végén dedikálta a népszerű aranykorongot, de sokan érkeztek korábbi albumokkal is.
„A zeném mindig is híd volt Kelet és Nyugat között; híd emberek szívei, kultúrák lelkei és a társadalmak történetei között. A hangokban nincs ideológia, nincsenek előítéletek, nincsenek filozófiai határvonalak. A zene nem kér útlevelet és nem kér engedélyt, kizárólag a közönség szeretetéből táplálkozik ami összeköti a múltat a jelennel, a generációkat egymással, a szoba magányában ülő hallgatót a világ túloldalán megszólaló zenésszel. Az én munkásságom egyik alapja a bizalom: hiszek benne, hogy a zene gyógyít, megszünteti a távolságot nézeteket az emberek között, és feloldja a magányt. Egyetlen dallam képes felfejteni bennünk az örömöt, a fájdalmat, a történetünket és a reményeinket. A dallamaim a lelkem mélyéről indulnak: a szenvedélyből, az örömből, a szeretetből, olykor a szomorúságból vagy a fájdalomból. Amikor több világ találkozik, megszületik valami sokkal több, mint a részek összessége. Én ebben a találkozásban élek, és feladatomnak és felelősségemnek érzem, hogy felismerjem és megmutassam a különbözőségeinkben rejlő szépségeket. Hiszek abban, hogy a művészet egyik legfontosabb küldetése, hogy stabil átjárókat építsen ott, ahol a világ falakat próbál emelni. A zenész nem azért van, hogy tanítson vagy ítélkezzen, hanem azért, hogy meghívja az embereket a párbeszédekbe” – mondta Leslie.
Az aranylemez megjelenése óta sorra kapja a hazai és nemzetközi elismeréseket. A kritika szerint az A Memory Of Our Future „intellektuális és lírai utazás a múlt és jövő között”, amely friss megközelítéssel mutatja meg, mire képes a progresszív rock és a jazz fusion a XXI. században. Idén pedig a rockzene legikonikusabb intézménye, az amerikai Rock & Roll Hall of Fame is tisztelgett a lemez és a Mandoki Soulmates több mint harmincéves munkássága előtt.
Leslie karrierje, gondolkodása és művészete mind-mind hiteles ékkövei életének. Az a ritka, organikus egység, amelyet képvisel, nem tanult pózokból vagy mesterségesen épített imázsból születik, hanem abból a valódi, mély emberi tapasztalatból, amely sorsokat, országokat és korszakokat köt össze benne. A magyar gyökerek tartása és melankóliája, a bajor életszeretet derűje, az amerikai szabadság lendülete, az angolszász zenei világ nyitottsága és profizmusa mind eggyé olvadnak benne. Ezért is lehet egyszerre otthon Budapesten, Münchenben, New Yorkban és Londonban.
„Budapest visszatérés a forráshoz, amelyből mindig merítek. Amikor itthon vagyok, visszakapcsolódok a gyerekkorhoz, az emlékekhez, az első álmok tisztaságához. Minden itthoni koncert számomra csendes önvizsgálat is, a hely, ahol újra rátalálok arra, hogy miért is kezdtem el zenélni. Magyarországon mindig megerősítést kapok abban, hogy a gyökereknek micsoda erejük van.”
A Mandoki Soulmates, a nemzetközi zenei család
A Soulmates projekt a modern zene egyik legizgalmasabb és legkomplexebb együttműködése. Legendák találkoznak egy közös eszmében, ahol a zene nemcsak szórakoztat, hanem felelősséget is vállal, hidat épít és reményt ad. A csapatban többek között olyan ikonok szerepelnek, mint Ian Anderson, Chris Thompson, Bobby Kimball, John Helliwell, Jesse Siebenberg, Nick van Eede, Bill Evans, Al Di Meola, Randy Brecker, Simon Phillips, Richard Bona, Cory Henry és sok más világhírű művész. Leslie Mandoki munkamódszere mindig őszinte és emberi. A Memory of Our Future aranylemez ennek tökéletes lenyomata zenei és gondolati értelemben is párbeszéd múlt és jelen, Kelet és Nyugat, generációk, kultúrák és stílusok között. A művész jelenleg új zenéken dolgozik, továbbra is fiatal tehetségekkel együttműködve, miközben koncertezik a Soulmates-szel. A közeljövőben új turné, stúdiófelvételek és egy dokumentumfilm is érkezik, amely újabb bepillantást enged a zenei család különleges világába. Célja változatlan: a zene erejével összekötni embereket, és emlékeztetni arra, hogy a művészet képes reményt és konstans stabil emberséges értékrendszert adni egy rohamtempóban változó világban.
„Én alázatos tisztelettel szolgálom a közönségüket, hisz az ő bizalmuk a zenénkben adja az ihletet számunkra. A közönségünk zeneszeretete igazi inspiráció, így hálás vagyok, hogy a müncheni high end és azt követően számos nemzetközi hifi show bemutatója után szeretett szülővárosomban is beszélhettem eddigi legfontosabb alkotásomról” – fogalmazott Leslie Mandoki.
