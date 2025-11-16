RETRO RÁDIÓ

Most jött: gázolt a budapesti vonat, mentenek a tűzoltók

Tűzoltók segítettek az utasoknak a biztonságos átszállásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 20:12
vonatgázolás tűzoltó Budapest

Embert gázolt a vonat Budapest X. kerületében, a Salgótarjáni utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton megközelítőleg száz ember utazott - írja a Katasztrófavédelem.

Vonatgázolásnál mentenek
Vonatgázolásnál mentenek / Fotó: Pexels

Nem ez volt ma az első vonatgázolás

Mint azt megírtuk, vasárnap baleseti helyszínelés miatt szünetelt a vonatforgalom Nyársapát és Kecskemét között. Mint kiderült, egy embert gázolt el a vonat.

 

