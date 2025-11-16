Elgázolt egy embert a vonat, erre kell most készülni
A MÁV-csoport rendkívüli közleményéből kiderül, hogy feltehetően öngyilkossági szándék áll az ügy hátterében.
A súlyos baleset részleteiről a MÁV-csoport számolt be vasárnap. Elgázolt egy embert a vonat!
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint vasárnap baleseti helyszínelés miatt átmenetileg szünetel a vonatforgalom Nyársapát és Kecskemét között.
Baleseti helyszínelés miatt Nyársapát és Kecskemét között átmenetileg szünetel a vonatforgalom, ezért a vasúttársaság pótlóbuszokat szervez az érintett szakaszra. Hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon vasárnap délutánig
– írták közleményükben.
Később kiderült, egy embert gázolt el a vonat. Feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett vonat elé.
Nagykőrös állomáson egy szerelvény elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert
Vasárnap a délutáni órákig fennakadásokra kell számítani és az utasoknak célszerű előre tervezniük az utazást. A pótlóbuszok igénybevétele ugyan biztosítja az eljutást, de a menetidő érezhetően meghosszabbodhat.
Amennyiben úgy érzi, segítségre van szüksége, hívja a 116-123, vagy a 06 80 820 111-es ingyenes számot, ahol a krízishelyzetben lévőket segítők nyújthatnak támogatást önnek.
