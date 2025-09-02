Ezért várta a gimnáziumot a Duchenne szindrómás Krisztián – nagyon örül, hogy tanulhat

Repül az idő! Alig néhány hónapja ballagott el a Duchenne szindrómában szenvedő gyermek az általános iskolából. Agafonov Krisztián betegségére öt éves korában derült fény. A gyermek nehezen tudott állni, és a járás is fájdalmassá vált számára. Édesanyja orvostól orvosig vitte, míg végül a Heim Pál Gyermekkórházban megállapították, hogy Krisztián örökletes izomsorvadásos betegségben szenved.

A Duchenne szindrómában szenvedő Agafonov Krisztián elkezdte a gimnáziumot (Fotó: Metropol)

Ezt a betegséget nem lehet gyógyítani, csak a lefolyását lehet késleltetni. Az orvosok akkor azt mondták, hogy legfeljebb 18 éves koráig fog élni. Sosem törődtünk ebbe bele, és mindent megteszünk azért, hogy a gyermekem leépülését késleltessük. Már az is nagy szó volt az ő állapotában, hogy befejezte az általános iskolát. Az igazi örömhír pedig az, hogy hétfőn a gimnáziumot is elkezdte

– mondja meghatódottan Erdős-Berky Mária, a fiú édesanyja, aki a nap minden percét beteg gyermeke mellett tölti.

Krisztián most 16 éves, és kilenc éves korában került kerekesszékbe. Állapota évről évre romlik, ennek ellenére az álma mindig a továbbtanulás volt.

Agafonov Krisztián a komlói gimnázium tanulója lett

Több intézménybe is felvételizett, de az ő betegségével csak a komlói Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vette fel. Itt online fogja végezni a tanulmányait

– mondja Krisztián édesanyja, aki hozzáteszi, hogy a könyveket és a tananyagot már le is töltötték a világhálóról, így ma már meg is kezdi a tanulmányait.

Nehéz volt iskolát találni számomra, mert az állapotom nem teszi lehetővé, hogy beüljek a társaim mellé az iskolapadba. Ezért olyan intézményt kellett választanom, ahol otthonról, online tudok tanulni. Nagyon örülök, hogy ebben a művészeti iskolában folytathatom a tanulmányaimat, és 9. osztályos lehetek

– mondja örömmel Krisztián, aki csak azt sajnálja, hogy állapota nem teszi lehetővé az iskolába járást. Ennek ellenére tele van álmokkal és tervekkel. Édesanyja mindenben támogatja, mert számára az a legfontosabb, hogy fia minden álma teljesüljön.