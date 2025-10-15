Utcára kerülhet a láb nélküli kertész: a kórházból már nem lesz hová hazamennie
Pasztörek Józsefnek nehéz sors jutott, de nem adja fel. A láb nélküli kertésznek segítségre van szüksége, különben az utcára kerül.
Pasztörek József története megérintette az egész országot. Az 57 éves férfi évekkel ezelőtt elveszítette a lábait, két szerencsétlen véletlen miatt. A láb nélküli kertész napokon belül utcára kerülhet, ha nem kap segítséget.
József hat évvel ezelőtt veszítette el a bal lábát, mert rádőlt egy diófa, miközben az egyik barátjának segített a kertben, a jobb lábát pedig három évvel ezelőtt kellett amputálni, mert húsevő baktérium támadta meg, amit szintén kerti munka során szedhetett össze. Az érdi férfi nem adta fel, lábak nélkül is kénytelen dolgozni, kertészkedik és gyümölcsöt árul. Idáig a barátai segítségével képes volt ellátni magát, de most még nehezebbre fordult a sorsa. Családi okok miatt ki kell költöznie az otthonából, ezért sürgősen új lakhatásra van szüksége.
Lakókocsira van szüksége
József nem szeretne az utcára kerülni, bízik benne, hogy szerencsésen megoldódik a sorsa. Egy jó barátjától minden nap kap főtt ételt, az érdi postás pedig felajánlotta, hogy az üresen álló, tárnoki telkére letehet egy lakókocsit és ott élhet.
November elején hosszabb időre kórházba megy, a jobb lába miatt; amikor kijön a kórházból, már nem lesz hová hazamennie, ha nem sikerül lakókocsit szereznie.
Ha meglesz a lakókocsi, akkor jobb életem lesz egy kicsivel, mint most. Nem kell majd ennyit idegeskednem
– mondta a Metropolnak Pasztörek József.
Segíts te is Józsefnek!
A láb nélküli kertész körülbelül 300 ezer forintot tudna fizetni egy lakókocsiért, de minden segítséget szívesen fogad.
IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz Józsefnek.
