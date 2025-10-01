„Isten óvja és áldja Őt! ” – nagy összefogás szerveződik a lábnélküli kertészért

Nagy összefogás szerveződik az érdi, láb nélküli kertészért. Az 57 éves Pasztörek József két balszerencsés véletlen miatt veszítette el a lábait. Nagyon hálás, hogy vannak barátai, akikre számíthat, valamint most egyre többen keresik meg, hogy segítsenek neki, többen meg is látogatták.

Pasztörek József lábak nélkül is dolgozik Fotó: beküldött



Pasztörek Józsefért összefogtak az emberek

József hat évvel ezelőtt veszítette el a bal lábát, mert rádőlt egy diófa, miközben az egyik barátjának segített a kertben, a jobb lábát pedig három évvel ezelőtt kellett amputálni, mert húsevő baktérium támadta meg, amit szintén kerti munka során szedhetett össze.

Molnár Mónika közel lakik Józsefhez és évek óta támogatja; most is ő kért segítséget neki a közösségi médián keresztül.

Pár éve ismertem meg, a páromnak dolgozott, azóta mindennap segítem egy tál étellel és a téli tüzelőjét is álljuk. Szerintem nagyon megérdemli

– mondta a Metropolnak Mónika.



„Sokan vehetnének róla példát!”

A Metropol Pasztörek Józsefről szóló korábbi cikke nyomán sokan felkeresték a férfit, alkalmi munkákkal is megbízzák, valamint sok pozitív üzenetet kap; mindezekért nagyon hálás.

Íme néhány üzenet:

„Más, egészséges ember meg nem csinál ilyen munkát. Minden tiszteletem a bácsinak.”

„Annyira jó ilyet látni, hogy nem adja fel és ilyen dolgos, kitartó. Sokan vehetnének róla példát!”

„Sok épkézláb ember, tanulhatna tőle! Isten óvja és áldja Őt!”

„Minden tiszteletem és elismerésem az övé. Erőt-egészséget kívánok neki.”

Pasztörek József lábak nélkül sem adja fel Fotó: Beküldött

„Elfogadtam magam így, ahogy vagyok”



József örül, hogy vannak barátai, akikre számíthat, ha kell kórházba viszik, de egy-két jó szóért is nagyon hálás.

Én megmondom őszintén, csak előre nézek, hátra nem szabad. Nevetek már mindenen és elfogadtam magam így, ahogy vagyok. Itt vagyok, mozgok, virulok, jókedvem van állandóan

– mondta a mindig pozitív férfi, aki tudja, hogy a sok segítség nélkül nehezen boldogulna.