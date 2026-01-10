Agydaganatos tinédzser lett a család tizedik tagja, aki gyógyíthatatlan rákban szenved

Egy agydaganattal küzdő tinédzser is tagja annak a családnak, ahol már több mint tíz hozzátartozónál diagnosztizáltak rákos megbetegedést. Az esetek hátterében egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség áll, amely jelentősen növeli a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Halálos rákos betegségben szenved a 14 éves fiú Fotó: GoFundMe

Ritka szindróma miatt hajlamos a család a rákos betegségekre

A 14 éves Rhyan Worthington halálos diagnózist kapott egy iskolájában elszenvedett roham után. A családban Lynch-szindróma fordul elő, ez egy örökletes rendellenesség, amely növeli a különféle rákos megbetegedések kockázatát, és gyakran fiatalabb korban jelentkezik.

Rhyan a család eddigi legfiatalabb rákos betege. Legalább 12 családtagnál diagnosztizáltak Lynch-szindrómát, így már csak hárman mentesek a rákos megbetegedéstől.

A családunkban azt látjuk, hogy ezek az agresszív rákos megbetegedések nagyon fiatalon kialakulhatnak. Úgy érezzük, mintha itt ülnénk és a rákra várnánk

Az orvosi személyzet megerősítette, hogy Rhyan glioblasztómában szenved, ez egy agresszív daganatos megbetegedés, amely az agyban vagy a gerincvelőben alakul ki, és jellemzően felnőtteknél fordul elő. A fiú november óta több műtéten esett át, valamint kemoterápiás és sugárkezelést kap.

Ezek a terápiák azonban nem gyógyítják meg a betegséget, csupán az élet meghosszabbítását és az életminőség javítását szolgálják, mivel ennél a ráktípusnál két-három éven belül gyakran kiújulás vagy áttét alakul ki.

A műtétek következtében a fiú elvesztette a látása egy részét. A nehézségek ellenére a fiatal próbálja megőrizni a pozitivitását és családja mindenben támogatja. Testvére adománygyűjtésbe kezdett, hogy támogatni tudja szüleit és beteg testvérét ebben a borzalmas helyzetben - írja a DailyStar.