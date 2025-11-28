Végre elkezdődhet a Petőfi híd felújítása - egyhangú döntés született, de a munkálatokat csak évek múlva lehet elkezdeni

A Petőfi híd felújításának előkészítését a Fidesz javaslatára tárgyalta szerdán a fővárosi közgyűlés. Ez a döntés azért számít mérföldkőnek, mert a híd műszaki állapota hosszú évek óta romlik, mégsem történt valódi előrelépés a rekonstrukció érdekében. Most viszont megnyílik az út a tervezés és az engedélyezés előtt, igaz, a tényleges munkák még messze vannak.

A Petőfi híd van a legrosszabb állapotban a budapesti hidak közül / Fotó: Metropol

A Petőfi híd állapota évek óta aggodalomra ad okot. A híd szerkezete elöregedett, a szigetelések élettartama lejárt, a saruk nagy valószínűséggel cserére szorulnak, és egyre több elemet érint a korrózió. Mindezek ellenére eddig még a tervezési közbeszerzés sem indult el.

Erre hívta fel a figyelmet lapunknak korábban Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője, aki szerint a halogatás minden nappal drágábbá és kockázatosabbá teszi a jövőbeni felújítást. Úgy fogalmazott: a Petőfi híd már akkor megérett volna a felújításra, amikor a Lánchíd rekonstrukciójának tervezése elkezdődött. Akkoriban a Margit híd után gyakorlatilag fej fej mellett állt a két jelölt: a Lánchíd és a Petőfi híd. Végül a Lánchíd felújítása valósult meg, „kínkeservvel”, amelyet csak 2022 végén adtak át a forgalomnak – a Petőfi pedig maradt a maga romló állapotában.

Az elmúlt hónapokban többször felmerült, hogy a Petőfi híd állapota a Margit híd történetét idézi: ott is hosszú halogatás után indult meg a felújítás, végül 2008–2009-ben kezdődött el a munka. A Petőfi híd esetében viszont most még a folyamat legelején járunk. Bár a jó hír, hogy döntés született, a kivitelezés leghamarabb 2028–2029-ben indulhat el. Ehhez már most ki kellene írni a tervezési közbeszerzést, az év végéig pedig meg kellene kötni a tervezői szerződést ahhoz, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek 2026–2027-re elkészülhessenek. Ha minden ideális tempóban halad, akkor lehet reális cél a híd 2030 körüli átadása.

A felújítás nemcsak műszaki, hanem közlekedéspolitikai kihívás is lesz. Ha a Petőfi hidat lezárják a munkák idejére, jelentős torlódások alakulhatnak ki a déli átkelőkön, és újra előkerülhet a Lánchíd autós forgalmának évek óta húzódó kérdése. A szakértők szerint a fővárosnak erre már most fel kell készülnie, hogy a rendszer ne omoljon össze egy többéves lezárás alatt.

A Közgyűlés a döntéssel felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a következő ülésen számoljon be a híd aktuális műszaki állapotáról és a rekonstrukció várható költségeiről. A városvezetésnek meg kell vizsgálnia azt is, hogy a felújítás ütemezhető-e, illetve mely beavatkozások halaszthatók anélkül, hogy a szerkezet kritikus sérülést szenvedne. Emellett a főpolgármester feladata lesz a tervezési közbeszerzés mielőbbi kiírása és a projekt pénzügyi fedezetének biztosítása a fővárosi költségvetésben, majd a szükséges állami és uniós források felkutatása.