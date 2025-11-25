Budapest túlköltekezik, Brüsszel pedig tovább egzecíroztat – interjú Szentkirályi Alexandrával

Most még ugyan alkalmas a Petőfi híd arra, hogy használja az a 90-100 ezer ember, aki minden nap áthalad rajta, de a képet némileg árnyalja, hogy utoljára 45 évvel ezelőtt volt felújítva. Mivel egy különösen igénybe vett hídról van szó, az utóbbi időben sokat romlott az állapota: a híd elemei elkezdtek rozsdásodni, a korrózióvédő bevonat pedig már rég lekopott róla. Érik már egy felújítás. Csakhogy az elmúlt hat évben még csak a tervezési eljárásokat sem sikerült elindítania a városvezetésnek, egy híd felújítása pedig nem megy egyik napról a másikra. Interjú Szentkirályi Alexandrával, a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetőjével.

Szentkirályi Alexandra: „Lassan életveszélyessé válik a Petőfi híd, ehhez képest Karácsony Gergely évek óta halogatja a híd felújítását”

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Évekbe telik, mire egyáltalán neki lehet állni egy akkora beruházásnak, mint például a Petőfi híd felújítása. Terveket kell készíttetni, ezeket a terveket aztán engedélyeztetni kell, közbeszerzési eljárást kell indítványozni, majd csak ezután következik a kivitelezés. Ha nem kezd neki nagyon sürgősen a városvezetés, akkor félő, hogy egy nap le kellene zárni a hidat a nem megfelelő műszaki állapot miatt, ami elképesztő következményekkel járna a budapesti közlekedés szempontjából.

Ha kiesne a közlekedésből a Petőfi híd, az autóforgalommal és a 4-es, 6-os villamosokkal együtt, akkor az biztos, hogy még a mostani közlekedési rémálomnál is egy sokkal rosszabb helyzetet eredményezne. Reméljük, hogy a következő közgyűlés során egyetértés lesz abban, hogy a Petőfi híd felújítása nem várathat magára

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Ilyen állapotban van most a Petőfi híd, 45 évvel az utolsó felújítás után

Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Éjszakánként már egy éve zárva kellene tartani a metróaluljárókat

Egy éve már, hogy a budapesti közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, hogy a metrók üzemi idejéhez alkalmazkodjon az aluljárók nyitvatartása, mégsem történt egy év alatt semmi.

Ez azt jelenti, hogy amikor tudjuk használni a metrót, akkor természetesen az aluljáró is nyitva áll, viszont éjszaka, amikor nem jár a metró, akkor azért zárjuk le ezeket az aluljárókat, mert egyrészt így sokkal tisztábban meg lehet őket őrizni másnap reggelre, másrészt biztonsági problémák is előfordulhatnak. Ezt hiába fogadta el egy évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlés, a mai napig semmi nem történt a városvezetés részéről

— magyarázta lapunknak a budapesti Fidesz elnöke, majd hozzátette, hogy ezennel felszólítják a főpolgármestert, hogy hajtsa végre a Fővárosi Közgyűlés jogerős döntését.