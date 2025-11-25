Budapest túlköltekezik, Brüsszel pedig tovább egzecíroztat – interjú Szentkirályi Alexandrával
Hova tűnik a budapestiek pénze? Miért halogatja Karácsony Gergely a Petőfi híd felújítását? Mi a helyzet az éjszakai aluljáró-zárással, amit a Fővárosi Közgyűlés már egy éve megszavazott? Na és miért foglalkozik Brüsszel állandóan Magyarországgal ahelyett, hogy a saját háza tájékán söprögetne vagy az ukrán korrupciós botrányról vitázna? Szentkirályi Alexandrával beszélgettünk.
Most még ugyan alkalmas a Petőfi híd arra, hogy használja az a 90-100 ezer ember, aki minden nap áthalad rajta, de a képet némileg árnyalja, hogy utoljára 45 évvel ezelőtt volt felújítva. Mivel egy különösen igénybe vett hídról van szó, az utóbbi időben sokat romlott az állapota: a híd elemei elkezdtek rozsdásodni, a korrózióvédő bevonat pedig már rég lekopott róla. Érik már egy felújítás. Csakhogy az elmúlt hat évben még csak a tervezési eljárásokat sem sikerült elindítania a városvezetésnek, egy híd felújítása pedig nem megy egyik napról a másikra. Interjú Szentkirályi Alexandrával, a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetőjével.
Évekbe telik, mire egyáltalán neki lehet állni egy akkora beruházásnak, mint például a Petőfi híd felújítása. Terveket kell készíttetni, ezeket a terveket aztán engedélyeztetni kell, közbeszerzési eljárást kell indítványozni, majd csak ezután következik a kivitelezés. Ha nem kezd neki nagyon sürgősen a városvezetés, akkor félő, hogy egy nap le kellene zárni a hidat a nem megfelelő műszaki állapot miatt, ami elképesztő következményekkel járna a budapesti közlekedés szempontjából.
Ha kiesne a közlekedésből a Petőfi híd, az autóforgalommal és a 4-es, 6-os villamosokkal együtt, akkor az biztos, hogy még a mostani közlekedési rémálomnál is egy sokkal rosszabb helyzetet eredményezne. Reméljük, hogy a következő közgyűlés során egyetértés lesz abban, hogy a Petőfi híd felújítása nem várathat magára
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
Éjszakánként már egy éve zárva kellene tartani a metróaluljárókat
Egy éve már, hogy a budapesti közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, hogy a metrók üzemi idejéhez alkalmazkodjon az aluljárók nyitvatartása, mégsem történt egy év alatt semmi.
Ez azt jelenti, hogy amikor tudjuk használni a metrót, akkor természetesen az aluljáró is nyitva áll, viszont éjszaka, amikor nem jár a metró, akkor azért zárjuk le ezeket az aluljárókat, mert egyrészt így sokkal tisztábban meg lehet őket őrizni másnap reggelre, másrészt biztonsági problémák is előfordulhatnak. Ezt hiába fogadta el egy évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlés, a mai napig semmi nem történt a városvezetés részéről
— magyarázta lapunknak a budapesti Fidesz elnöke, majd hozzátette, hogy ezennel felszólítják a főpolgármestert, hogy hajtsa végre a Fővárosi Közgyűlés jogerős döntését.
Karácsony Gergely tulajdonképpen meg sem tehetné, hogy egy jogerős döntést figyelmen kívül hagyjon, Szentkirályi Alexandra szerint azonban van egy még fontosabb szempont:
A budapestieknek joguk van ahhoz, hogy kulturált, tiszta, biztonságos aluljárókat tudjanak használni és ne legyenek olyan áldatlan állapotok, mint amivel most nagyon gyakran találkozhatnak
– fogalmazott.
Hova tűnik a főváros pénze, ha nem hídfelújításra?
A minap a fővárosi átvilágítási szakértő egy több tízoldalas jelentést közölt arról, hogy több százmilliónyi forint szivárgott el a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-től, igencsak megkérdőjelezhető módon. Szentkirályi Alexandra szerint nagyon visszás, hogy miközben a városvezetés állandó pénzhiányra panaszkodik, egyre több kétes hátterű ügyletre derül fény. Több tízmillió forint ment el például minden évben a balos közvélemény-kutatókra, de nem kevés ment el parkolásra is.
A Városháza épületétől néhány utcányira, egy luxusszálloda garázsában havonta 250 millió forintért béreltek parkolókat a cég vezetőinek. Ezt nyugodtan párhuzamba állíthatjuk egy fiatal havi albérleti díjával, tehát nagyjából ennyit szántak a kocsik tárolására. De volt olyan is, hogy megrendeltek és használatba állítottak csak a kampány idejére szűrőbuszokat. Csakhogy ezek inkább kampánybuszok és nem szűrőbuszok, mert a kampány végeztével ezek a garázsban maradtak és nem pedig a budapestiek egészségét szolgálják. De van itt olyan is, hogy megrendeltek egy színdarabot, kétszer ki is fizették, majd aztán egyszer sem mutatták be az előadást
– sorolta a Budapest Brand körüli botrányokat Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, hogy rendőrségi feljelentés is történt már az ügyben, aminek várják az eredményét.
SMS-ben intézett vakcinabeszerzések és magyarokat verő antifák
Szentkirályi Alexandra lapunknak beszélt arról is, hogy Ursula von der Leyen újabb eurómilliárdokat követel az unió országaitól, amit Ukrajnának szándékozik adni. Még annak ellenére is, hogy az elmúlt hetekben az ukrán maffia korrupciós botrányaitól hangos a nemzetközi sajtó. Ezekről a botrányokról mégsem hajlandóak vitatkozni Brüsszelben, csak Magyarországról – immár 34. alkalommal!
Pontosan tudjuk, hogy ez azért van, mert olyan politikát képviselünk, ami a brüsszelieknek nem tetszik, a magyar embereknek viszont igen. Nem engedjük be a migránsokat, nem engedjük be a gender propagandát a gyerekeinkhez az iskolába és nem akarjuk, hogy Ukrajna európai uniós tag legyen, illetve, hogy a háború tovább folytatódjon. Ezek mind olyan dolgok, amik a brüsszeli vezetés szemét szúrják, úgyhogy ezért vitatkoznak rólunk ahelyett, hogy a saját házuk táján söprögetnének
– válaszolta kérdésünkre a frakcióvezető.
Szentkirályi Alexandra szerint, ami jelenleg az Európai Parlamentben zajlik, az nem más, mint a „szokásos brüsszeli történet”.
Arról nem beszélnek, amiről nekik kellemetlen beszélni, viszont Magyarországot folyamatosan egzecíroztatják az álláspontja miatt. Arról bezzeg nem hajlandóak vitanapot tartani, hogy SMS-ben intézték a vakcinabeszerzéseket, vagy például, hogy nem adják ki a mentelmi jogát az antifa tüntetésen magyarokat verő képviselőnek. Ez a tipikus brüsszeli tempó és nagyjából minden benne is van ebben a történetben, ami mutatja, hogy mi a baj ma Brüsszellel
– fogalmazott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre