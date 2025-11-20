Brüsszelben még vitázni sem hajlandók az ukrán korrupcióról

A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoportja plenáris vitát kezdeményezett az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról és az uniós adófizetők pénzét érintő kockázatokról. A baloldali liberális többségű uniós Parlament azonban élből elutasította a témafelvetést.

Ursula von der Leyen úgy akar 135 milliárd eurót küldeni Ukrajnába, hogy a háborúban álló országban tombol a korrupció

Fotó: AFP / AFP

Ma a baloldali–liberális–EPP többség ezt a kérést elutasította. A transzparencia és az elszámoltathatóság biztosítása nem „oldalválasztás” — ez a felelősségünk az európaiak védelmében, különösen akkor, amikor a Bizottság további 135 milliárd eurónyi forrást kér. Európa megérdemel egy őszinte vitát

– írták a közösségi médiában.

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagállamok vezetőihez, amiben újabb támogatásokat kér Ukrajna számára. A nyilvánosságra került szöveg magyarázatot ad arra, miért tartja megdöbbentőnek Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyen követelését – írja a Ripost.

Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős mértékű. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltételezve, hogy a háború 2026 végére véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által már megígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új források bevonása nélkül nem lehet áthidalni

– kezdte levelét az Európai Bizottság elnöke.

„Ezzel a levéllel szeretném felvázolni azokat a főbb lehetőségeket, amelyeket a bizottság azonosított Ukrajna további, időszerű pénzügyi támogatására. Kombinációk vagy egymást követő változatok elképzelhetők, feltéve, hogy biztosítják, hogy a segítségnyújtás akkor és úgy történjen, amikor és ahogy Ukrajnának leginkább szüksége van rá” – áll az írásban.

A finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetéseknek 2026 második negyedévének elejére hatályba kell lépniük. Bármely új pénzügyi csomagnak biztosítania kell Ukrajna adósságának fenntarthatóságát. Gondoskodnia kell arról, hogy ne jelentsen további költségvetési terhet az ország számára. A finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az ukrán finanszírozási igények jelentős bizonytalanságait az elkövetkező években. A terhek megosztásának tisztességesnek kell lennie a nemzetközi partnerekkel

– utal Von der Leyen arra, hogy a számítások szerint 2026 első negyedévének végére elfogyhat Ukrajna pénze.