Rossz hír az időjárásban: az ország egyes részein eső várható

Folytatódik a borult, esőre álló időjárás csütörtökön is. Később enyhülés várható. Mutatjuk részletesen!

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet csütörtökön – Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét második felében



Csütörtök

Csütörtökön folytatódik a napokban megszokott ködfelhős, borult időjárás, azonban az Alföldön felszakadozhat a felhőzet. Ahol nem, ott pedig kisebb eső előfordulhat. Egészen 12 fokig is felszökhet a hőmérséklet. A délkeleti szél bár gyengén, de jelen lesz.



Péntek

A keleti tájak felől ismét szakadozik majd a felhőzet pénteken, akár a nap is előbukkanhat. Nyugaton azonban borult marad az időjárás. A keleti szél egyre erősebbé válik majd. A napi hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul. A Tiszántúlon lesz melegebb és kevésbé felhős az időjárás.



Szombat

Mikulás napján nem lesz eső, de változóan felhős időre lehet számítani. Marad az élénk délkeleti szél. A hőmérséklet azonban érezhetően esik, már 4 és 9 fok körül alakul – írja a köpönyeg.hu.

