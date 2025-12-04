RETRO RÁDIÓ

Rossz hír az időjárásban: az ország egyes részein eső várható

Csütörtökön érdemes előkészíteni az esernyőket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
Folytatódik a borult, esőre álló időjárás csütörtökön is. Később enyhülés várható. Mutatjuk részletesen!

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet csütörtökön. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet csütörtökön – Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét második felében


Csütörtök
Csütörtökön folytatódik a napokban megszokott ködfelhős, borult időjárás, azonban az Alföldön felszakadozhat a felhőzet. Ahol nem, ott pedig kisebb eső előfordulhat. Egészen 12 fokig is felszökhet a hőmérséklet. A délkeleti szél bár gyengén, de jelen lesz.


Péntek
A keleti tájak felől ismét szakadozik majd a felhőzet pénteken, akár a nap is előbukkanhat. Nyugaton azonban borult marad az időjárás. A keleti szél egyre erősebbé válik majd. A napi hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul. A Tiszántúlon lesz melegebb és kevésbé felhős az időjárás.


Szombat
Mikulás napján nem lesz eső, de változóan felhős időre lehet számítani. Marad az élénk délkeleti szél. A hőmérséklet azonban érezhetően esik, már 4 és 9 fok körül alakul – írja a köpönyeg.hu.
 

