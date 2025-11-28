Ma újra útra kel a fényflotta: kivilágított villamos, busz, troli és fogaskerekű is közlekedik idén

November 28-án pénteken, napnyugtakor indul útjára a BKV Fényflotta a Hungária kocsiszínből. Az indulást követően most először mindegyik fényvillamos egyszerre tűnik majd fel a Nagykörúton, különleges látványt teremtve. 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulásbusz is közlekedik majd. A fényflotta tagjainak menetrendje itt található.

Ma van a hivatalos Black Friday

Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november negyedik csütörtökén van, a fekete péntek így általában november 23-29. közé esik. Idén hivatalosan november 28-án, vagyis ma van Black Friday napja. Magyarországon első alkalommal 2014. november 28-án tartottak Black Friday-t a kereskedők, azóta pedig már akár egy egész hónapig tartó leárazás hívószavaként is használják.

Ma van Ne Vásárolj Semmit nap is

Magyarországon 2004-ben volt először ilyen nap. Azóta több szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez és ma már itthon is nagyon sokan megtartják ezt a napot, vagyis legalább egy napig nem vesznek semmit. A Ne Vásárolj Semmit! nap ugyanis a túlfogyasztás elleni tiltakozás napja és egyben figyelemfelhívás is arra, hogy túl sokat foglalkozunk a vásárlással.

138 éve indult el az első villamos a fővárosban

1887-ben ezen a napon, vagyis november 28-án indult el Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. A Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett a Siemens & Halske villamosjárata a Nagykörúton. Az esemény egy hétfői napra esett, az első villamos délután fél háromkor indult el.

Az első számítógép megalkotója is ezen a napon született

Kozma László, Kossuth-díjas villamosmérnök, tudós, az első magyar számítógép tervezője 123 éve ezen a napon született. Kozma az MTA tagja is volt és a 20. századi távközlés- és számítástechnika kiemelkedő tudósa is egyben. Munkássága kiemelkedő jelentőségű a távközléstechnika automatizálása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén, emellett nevéhez fűződik az első magyarországi digitális számítógép, a MESZ1 megtervezése és üzembe állítása is.