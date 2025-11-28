Ma újra útra kel a fényflotta: kivilágított villamos, busz, troli és fogaskerekű is közlekedik idén
A több kilométernyi fényfüzérrel kivilágított járművek hagyományosan az ünnepi időszak főbb közlekedési attrakciói. A fényflotta idén a mai napon indul útnak, a következő járművekkel.
November 28-án pénteken, napnyugtakor indul útjára a BKV Fényflotta a Hungária kocsiszínből. Az indulást követően most először mindegyik fényvillamos egyszerre tűnik majd fel a Nagykörúton, különleges látványt teremtve. 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulásbusz is közlekedik majd. A fényflotta tagjainak menetrendje itt található.
Ma van a hivatalos Black Friday
Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november negyedik csütörtökén van, a fekete péntek így általában november 23-29. közé esik. Idén hivatalosan november 28-án, vagyis ma van Black Friday napja. Magyarországon első alkalommal 2014. november 28-án tartottak Black Friday-t a kereskedők, azóta pedig már akár egy egész hónapig tartó leárazás hívószavaként is használják.
Ma van Ne Vásárolj Semmit nap is
Magyarországon 2004-ben volt először ilyen nap. Azóta több szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez és ma már itthon is nagyon sokan megtartják ezt a napot, vagyis legalább egy napig nem vesznek semmit. A Ne Vásárolj Semmit! nap ugyanis a túlfogyasztás elleni tiltakozás napja és egyben figyelemfelhívás is arra, hogy túl sokat foglalkozunk a vásárlással.
138 éve indult el az első villamos a fővárosban
1887-ben ezen a napon, vagyis november 28-án indult el Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. A Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett a Siemens & Halske villamosjárata a Nagykörúton. Az esemény egy hétfői napra esett, az első villamos délután fél háromkor indult el.
Az első számítógép megalkotója is ezen a napon született
Kozma László, Kossuth-díjas villamosmérnök, tudós, az első magyar számítógép tervezője 123 éve ezen a napon született. Kozma az MTA tagja is volt és a 20. századi távközlés- és számítástechnika kiemelkedő tudósa is egyben. Munkássága kiemelkedő jelentőségű a távközléstechnika automatizálása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén, emellett nevéhez fűződik az első magyarországi digitális számítógép, a MESZ1 megtervezése és üzembe állítása is.
Négy helyen lesz váradás a hétvégén Budapesten
- Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- és 14:30-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.),
- szombaton pedig 08:00-15:00 óra között a Kispesti Véradók Egyesületénél (1196. Budapest, Templom tér 8.)
Borús, párás lesz a hétvége
A koponyeg.hu szerint pénteken borult, párás idő ígérkezik, délen helyenként kisebb eső vagy szitálás is kialakulhat. Hajnalban ismét gyenge fagy valószínű, délutánra nagyjából +5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton továbbra is jellemzően borús, párás idő lesz, elsősorban déli területeken fordulhat elő gyenge csapadék. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet várhatóan +4 és +9 fok között alakul. Vasárnap viszont már erősen felhős, vagy borult égbolt valószínű, többfelé kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. Marad a +7 fok körüli maximum.
Több helyen kell forgalmi változásra számítani
- A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a XIII. kerületben a Pozsonyi úton november 29., szombat 07:00-16:00 óra között.
- Napközben sávlezárás lesz a XXII. kerületben a Leányka utcában kifelé péntek 07:00-16:00 óra között.
- Forgalomkorlátozás lesz a XVII. kerületben a Szent Imre herceg út–Robogó utca csomópontban péntek 08:00 óra és december 03., szerda 08:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XVIII. kerületben a Nemes utcában november 30., vasárnap 09:00 és 17:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában péntek 08:00 és 18:00 óra között.
Kezdetét veszi az Art Weekend Budapest
Közel 40 művészeti helyszín csatlakozott az idei eseménysorozathoz, amit immár harmadik éve rendeznek meg, ezúttal november 28-30. között. A háromnapos, ingyenes esemény ideje alatt a programhoz csatlakozó intézményi kiállítóterek, kortárs galériák, műtermek és alternatív kiállítóterek nyitják meg kapuikat a nagyközönség előtt. A részletes programok itt találhatók.
Szombaton lesz Mária Terézia születésének napja
Magyarországnak számos királynéja volt, azonban királynője csak kettő. Ráadásul két azonos keresztnevű. Közülük az egyiknek végig kellett nézni saját anyja halálát, a másik pedig 245 éve ezen a napon született. Ő nem volt más, mint Mária Terézia, aki 1740-ben látta meg a napvilágot és mindössze 40 évet élt. Ez alatt az idő alatt volt német-római hercegnő, osztrák főhercegnő, cseh, német és magyar királyi hercegnő, ausztriai főhercegnő, német-római császárné és persze magyar és cseh királynő.
A Doppler hatás atyja is novemberi születésű
1803. november 29-én született Christian Doppler osztrák fizikus, akiről a Doppler hatást nevezték el. A Doppler-effektus vagy magyarosabban Doppler-hatás a hullám frekvenciájában és ezzel együtt hullámhosszában megjelenő változás, mely amiatt alakul ki, hogy a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog. Ezt a jelenséget észlelhetjük például akkor, amikor egy szirénázó mentőautó halad el mellettünk, és a sziréna hangját nem egyenletesnek halljuk. A mai orvoslásban pedig egy Doppler-ultrahangon találkozhatunk a jelenséggel.
Már látogatható az Óbudai adventi vásár is
Sorra nyitnak a karácsonyi vásárok. Legutóbb például a III. kerületi Fő téren nyílt egy, ahol mind a négy adventi hétvégén ünnepet idéző ingyenes koncerten lehet részt venni. Emellett szombat és vasárnaponként délelőtt színvonalas gyerekprogramokkal várják a legifjabb látogatókat és családjaikat. Az előadók között lesz Farkasházi Réka, Bíró Eszter, a Kámfor zenés bábszínház, és Kovácsovics Fruzsina is. A részletes programok itt találhatók.
Most vasárnap lesz Advent első vasárnapja
A keresztény kultúrkörben Advent első vasárnapja a karácsony napját, vagyis december 25-ét megelőző negyedik, Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó jelentése egyébként eljövetel, az időszak a karácsonyt megelőző várakozás ideje, az Úr eljövetelének várása.
November 30-án van Szent András napja is
November harmincadika Szent András napja. A keleti egyház védőszentje az első században élt és a hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az ilyen keresztet a mai napig andráskeresztnek. Az ehhez a naphoz fűződő szokások célja, hogy a fiatalok megtudják, ki lesz a házastársuk. Például András-napon a lányok böjtöltek, csak három szem búzát ettek, három csepp vizet ittak és akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük.
Heim Pál is ekkor született
Heim Pál gyermekorvos, a gyermekápolónői iskola létrehozója 1875. november 30-án született Budapesten. Orvosi tanulmányait a budapesti és a lausanne-i egyetemen végezte, 1897-ben kapott diplomát. Dolgozott a Stefánia gyerekkórházban és Wroclawban Adalbert Czerny klinikáján, majd a budapesti Irgalmas Kórház gyermekosztályának főorvosa lett. Később gyermekápolónői iskolát alapított, továbbá nagy szerepe volt a gyermekek és anyák védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetség megalapításában is. Többek között neki köszönhető, hogy a hazai gyerekgyógyászat világszínvonalra jutott.
Adventi közös éneklés lesz a Magyar Zene Házában
A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti az adventi várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve. A karácsonyváró koncerteken a részvétel díjmentes – az adventi gyertyafényben először az Argenteus Hangműhellyel, majd az Egri Érseki Fiúkórussal, utána a Gizella Női Karral, végül pedig a Bartók Béla Férfikarral együtt énekelhetjük el a legszebb ünnepi dalokat. Az ingyenes koncertekről itt lehet többet megtudni.
