Kiderült, mikor indul útnak a fényflotta – hajó is lesz a kivilágított járművek között!

Évtizedes hagyomány, hogy a karácsony előtti időszakban útnak indulnak Budapesten az ünnepi díszbe öltöztetett villamosok, buszok, trolik és idén hajók is. Mutatjuk a 2025 fényflotta tagjait és a dátumot, amikortól utazhatunk, fotózkodhatunk velük.

Hamarosan útrakel a fényflotta, mutatjuk a dátumot! Fotó: Toplak Zoltan / Mediaworks archívum

Az első fényvillamos 2009-ben indult útnak

Magyarországon az első karácsonyi fényvillamos 2009-ben jelent meg Budapesten. Kezdetben még csak a 2-es és a 2A villamos vonalán járt és csak az esti órákban a feldíszített ünnepi szerelvény, azóta azonban jócskán megnőtt a járművek száma. Az adventi és karácsonyi időszakban változó vonalon és időpontokban hamarosan újra közlekednek a kívül-belül fényfüzérekkel díszített fényflotta tagjai, amik a normál menetrendbe illeszkedve, normál díjszabású jegyekkel és bérletekkel vehetők majd igénybe.

Ekkor indul útnak idén a fényflotta

A BKV tájékoztatása szerint a fényflotta idén november 28-án pénteken, napnyugtakor (17 órakor) indul újra útnak a Hungária kocsiszínből (Budapest Brüll Alfréd utca 1.). A flotta egyik legkülönlegesebb tagja a legendás UV fényvillamos lesz, ami jelenleg a kocsiszínben épül, szépül, épp az utolsó simításokat végzik rajta. Az indulást követően pedig mindegyik fényvillamos egyszerre tűnik majd fel a Nagykörúton, különleges látványt teremtve ezzel.

Milyen járművekből áll majd a fényflotta?

Idén is beragyogják Budapestet az ünnepi díszbe öltözött villamosok, de lesz fényárban úszó fogaskerekű- amivel a hegyek közé kapaszkodhatunk fel, valamint fényhajó is, ami pedig a Dunán közlekedik majd. A fényekkel feldíszített járművek között az UV villamos mellett lesz idén

modern Combino villamos,

TW6000-as,

ikonikus ICS,

KCSV-7,

és T5C5K2-es típus is.

Mikor indul útnak a Mikulásbusz?

Erről még hivatalos információk nincsenek, de több forrás szerint is november 29-én kel majd útra a Mikulásbusz. A hírek szerint idén egy Ikarus 280-as fogja feldíszítve róni az utakat a 9-es vonalon, másnap pedig az Örs Vezér tere és a Kucorgó tér, azaz a 97E vonalán lehet majd felszállni rá.