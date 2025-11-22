Kiderült, mikor indul útnak a fényflotta – hajó is lesz a kivilágított járművek között!
Idén is kigördülnek a BKV garázsából az ünnepi díszbe öltöztetett járművek. Már meg is van a dátum és azt is tudni lehet, mely járművek lesznek a fényflotta tagjai. Mutatjuk!
Évtizedes hagyomány, hogy a karácsony előtti időszakban útnak indulnak Budapesten az ünnepi díszbe öltöztetett villamosok, buszok, trolik és idén hajók is. Mutatjuk a 2025 fényflotta tagjait és a dátumot, amikortól utazhatunk, fotózkodhatunk velük.
Az első fényvillamos 2009-ben indult útnak
Magyarországon az első karácsonyi fényvillamos 2009-ben jelent meg Budapesten. Kezdetben még csak a 2-es és a 2A villamos vonalán járt és csak az esti órákban a feldíszített ünnepi szerelvény, azóta azonban jócskán megnőtt a járművek száma. Az adventi és karácsonyi időszakban változó vonalon és időpontokban hamarosan újra közlekednek a kívül-belül fényfüzérekkel díszített fényflotta tagjai, amik a normál menetrendbe illeszkedve, normál díjszabású jegyekkel és bérletekkel vehetők majd igénybe.
Ekkor indul útnak idén a fényflotta
A BKV tájékoztatása szerint a fényflotta idén november 28-án pénteken, napnyugtakor (17 órakor) indul újra útnak a Hungária kocsiszínből (Budapest Brüll Alfréd utca 1.). A flotta egyik legkülönlegesebb tagja a legendás UV fényvillamos lesz, ami jelenleg a kocsiszínben épül, szépül, épp az utolsó simításokat végzik rajta. Az indulást követően pedig mindegyik fényvillamos egyszerre tűnik majd fel a Nagykörúton, különleges látványt teremtve ezzel.
Milyen járművekből áll majd a fényflotta?
Idén is beragyogják Budapestet az ünnepi díszbe öltözött villamosok, de lesz fényárban úszó fogaskerekű- amivel a hegyek közé kapaszkodhatunk fel, valamint fényhajó is, ami pedig a Dunán közlekedik majd. A fényekkel feldíszített járművek között az UV villamos mellett lesz idén
- modern Combino villamos,
- TW6000-as,
- ikonikus ICS,
- KCSV-7,
- és T5C5K2-es típus is.
Mikor indul útnak a Mikulásbusz?
Erről még hivatalos információk nincsenek, de több forrás szerint is november 29-én kel majd útra a Mikulásbusz. A hírek szerint idén egy Ikarus 280-as fogja feldíszítve róni az utakat a 9-es vonalon, másnap pedig az Örs Vezér tere és a Kucorgó tér, azaz a 97E vonalán lehet majd felszállni rá.
Már azt is tudni, Európa legszebb adventi villamosa mikor kel útra
A miskolci adventi villamos november 30-tól január 6-ig közlekedik majd, emellett pedig a lillafüredi Mikulásvonat is útra kel, méghozzá november 27-én.
