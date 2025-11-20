Egyik jégpálya nyílik a másik után – mutatjuk, hol és mikortól lehet korcsolyázni a fővárosban

A legnagyobb jégpálya nyitására sem kell már sokat várni, ami mellett több kisebb is várja majd a korcsolyázni vágyókat egészen 2026 elejéig. Összegyűjtöttük a budapesti helyszíneket a szabadtéri sportok szerelmeseinek!

Mutatjuk, várhatóan mikor nyit a legkedveltebb jégpálya a fővárosban Fotó: Mediaworks-archívum

Ekkor nyit a Városligeti Műjégpálya

Az üzemeltetők tervei szerint a november 24-i héten indulhat meg a szezon a Városligeti Műjégpályán. A pontos dátum továbbra is időjárásfüggő, de jelen állás szerint november 24-e, hétfő a legvalószínűbb nyitónap. Az idei szezonra több korszerűsítéssel is készülnek: megújulnak a közlekedőfelületek, modernizálják az öltözőket, és továbbfejlesztik a kiszolgálótereket, amelyek kényelmesebb használatot biztosítanak a vendégek számára. A szolgáltatások között idén is elérhető lesz a korcsolyabérlés, a korcsolyaélezés, valamint a zárt melegedőhelyiség. A pályát várhatóan 2026 februárjáig lehet majd használni. Ami a jegyárakat illeti: a diák, nyugdíjas jegy 2500 Ft lesz, a felnőtt 3500 Ft a normál időszakban. A kiemelt időszakban ennél 1000 forinttal kell többet fizetni.

Ekkor nyit a Budapest Park jégpályája

A közösségi oldaluk szerint november 28. és 30. között lesz a jégpálya nyitóhétvégéje. A tervek szerint a KoriParkban egészen 2026. február 1-jéig kétféle időszakban lehet majd korizni: normál (hétfő–csütörtök); kiemelt (péntek–vasárnap, illetve 12. 20. és 01. 04. között). Az általános nyitvatartás pedig a következőképp néz majd ki:

Hétfő–csütörtök: 16.00–21.00

Péntek: 16.00–22.00

Szombat–vasárnap: 10.00–22.00

A Városháza Parkban már meg is nyitott a jégpálya

November 14-én elrajtolt az ünnepi szezon a Városháza Parkban: ekkor nyílt meg a 2025-ös Budapest Karácsonyi Vásár és ezzel együtt a Budapest Jégpálya 2025 is, kölcsönzővel és melegedővel. Tanítási napokon a pályát ingyen használhatják a gyerekek (8–14 óra között, 18 éves korig), emellett szerdánként 10% kedvezményt biztosítanak minden budapestinek 10 és 17 óra között.

Ekkor nyit idén a Csepeli Jégpark

A 2025–2026-os szezonban is megnyitja kapuit a város egyik legkedveltebb jégpályája a XXI. kerületben, méghozzá november 21-én, pénteken 17 órakor. A helyszín különlegessége, hogy az országban egyedülállóan emeletes jégpálya várja a sportolni, kikapcsolódni vágyókat, amihez egy 60 méteres jégfolyosó is kapcsolódik, fényalagúttal, és 3 fokos leejtővel. A pálya várhatóan 2026. február 28-ig lesz majd használható, reggel 8-tól este 9-ig. A belépő csepelieknek 1500 Ft lesz, mindenki másnak 2500 Ft.