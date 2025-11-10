Ezért nem mindegy, milyen idővel érkezik a Márton-nap: a hiedelmek szerint ilyen télre számíthatunk

November 11-én ünnepeljük a középkor egyik legnépszerűbb szentjét. A Márton-nap azonban nem csak a nagylelkűségéről és jóakaratáról ismert, Szent Mártonról szól, akit annyira szerettek az emberek, hogy püspökké akarták avatni. A kinevezés elől Márton egy libaólba bújt, melynek lakói lebuktatták őt. Márton így előbb püspök, később pedig szent lett, neve napjához pedig az évek során számos népi szokás és hiedelem társult.

A libák a Márton-nap elmaradhatatlan velejárói – még az időjárást is megjövendölték a szárnyasok

Fotó: Maria Orlova/Pexels

A néprajz nem elsősorban Szent Márton élete, sokkal inkább a naptárban elfoglalt helye miatt köt számos hiedelmet a neve napjához. Ekkora már mindenhol befejeződtek már az aratások és a szüretek, az ott dolgozók pedig jól megérdemelt bérük mellé egy jól hizlalt libát is kaptak.

Többféleképpen is következtettek a téli időjárásra Márton-nap alkalmából

A libák valószínűleg már bánják, hogy anno lebuktatták Mártont, aki így püspök lett, mert azóta a szárnyasok elmaradhatatlan velejárói a november 11-ének – mint fő fogás, ami elárulta a várható időjárást is.

Azt tartották, hogy miután lehúzták a húst a Márton-napi frissen sült libáról, illett megnézni a mellcsont színét. Ha ez fehér volt, akkor havas télre, ha pedig barnás színű, akkor esős évszakra készültek.

Egy másik Márton-naphoz kötődő, időjárásra vonatkozó előrejelzés is van, ami a népi megfigyeléseken alapul. Eszerint:

Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

Vagyis úgy figyelték meg az évek során, hogy ha Márton napján havazott, akkor a tél esős volt, ám amennyiben november 11-én esett az eső, úgy fagyra, majd azt követően hosszú szárazságra kellett számítani, míg a Márton-napi jégeső a korai tavaszra utalt.

Baranyában pedig a mai napig úgy tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időjárást mutatja meg.

Hamarosan kiderül, hogy milyen lesz a talaj Márton-napon a lúdtalpak alatt

Fotó: Olia Gozha/Pexels/Illusztráció

Ilyen lesz a Márton-nap időjárása

A fenti népi megfigyelések és hiedelmek után a köpönyeg.hu rövid távú előrejelzésére pillantva azt olvashatjuk, hogy november 11-én, azaz Márton-napon a hajnali köd feloszlása után rétegfelhős, helyenként derűs valószínű. Estére aztán ismét párássá válik a levegő, többfelé újra köd is képződhet, míg a nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakulhat.

Ez alapján újabb okunk van felkészülni egy keménynek ígérkező télre.