Ezért nem mindegy, milyen idővel érkezik a Márton-nap: a hiedelmek szerint ilyen télre számíthatunk

Nemsokára megtudhatjuk, hogy milyen telünk lesz! Már amennyiben adunk a népi hiedelmekre és megfigyelésekre, amik a közelgő, november 11-i Márton-nap kapcsán árulkodnak a várható téli időjárásról.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.10. 16:30
Márton-nap népszokás liba

November 11-én ünnepeljük a középkor egyik legnépszerűbb szentjét. A Márton-nap azonban nem csak a nagylelkűségéről és jóakaratáról ismert, Szent Mártonról szól, akit annyira szerettek az emberek, hogy püspökké akarták avatni. A kinevezés elől Márton egy libaólba bújt, melynek lakói lebuktatták őt. Márton így előbb püspök, később pedig szent lett, neve napjához pedig az évek során számos népi szokás és hiedelem társult.

Márton-nap
A libák a Márton-nap elmaradhatatlan velejárói – még az időjárást is megjövendölték a szárnyasok  
Fotó: Maria Orlova/Pexels

A néprajz nem elsősorban Szent Márton élete, sokkal inkább a naptárban elfoglalt helye miatt köt számos hiedelmet a neve napjához. Ekkora már mindenhol befejeződtek már az aratások és a szüretek, az ott dolgozók pedig jól megérdemelt bérük mellé egy jól hizlalt libát is kaptak.

Többféleképpen is következtettek a téli időjárásra Márton-nap alkalmából

A libák valószínűleg már bánják, hogy anno lebuktatták Mártont, aki így püspök lett, mert azóta a szárnyasok elmaradhatatlan velejárói a november 11-ének – mint fő fogás, ami elárulta a várható időjárást is. 

Azt tartották, hogy miután lehúzták a húst a Márton-napi frissen sült libáról, illett megnézni a mellcsont színét. Ha ez fehér volt, akkor havas télre, ha pedig barnás színű, akkor esős évszakra készültek.

Egy másik Márton-naphoz kötődő, időjárásra vonatkozó előrejelzés is van, ami a népi megfigyeléseken alapul. Eszerint:

Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

Vagyis úgy figyelték meg az évek során, hogy ha Márton napján havazott, akkor a tél esős volt, ám amennyiben november 11-én esett az eső, úgy fagyra, majd azt követően hosszú szárazságra kellett számítani, míg a Márton-napi jégeső a korai tavaszra utalt.

Baranyában pedig a mai napig úgy tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időjárást mutatja meg.

Hamarosan kiderül, hogy milyen lesz a talaj Márton-napon a lúdtalpak alatt 
Fotó: Olia Gozha/Pexels/Illusztráció

Ilyen lesz a Márton-nap időjárása

A fenti népi megfigyelések és hiedelmek után a köpönyeg.hu rövid távú előrejelzésére pillantva azt olvashatjuk, hogy november 11-én, azaz Márton-napon a hajnali köd feloszlása után rétegfelhős, helyenként derűs valószínű. Estére aztán ismét párássá válik a levegő, többfelé újra köd is képződhet, míg a nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakulhat.

Ez alapján újabb okunk van felkészülni egy keménynek ígérkező télre.

 

