Mi lesz így? Harminc év után először nem tud menni a gyerekekhez a Mikulás nagykövete

Már lassan harminc éve, hogy Kovács István a Mikulás nagykövete lett. A Mezőfalván élő férfi büszkén viseli ezt a címet, hiszen ő az egyetlen a világon.

Kovács István futva vitte a Mikulásnak a gyerekek üzeneteit Fotó: olvasói fotó

István személyesen vitte el a gyerekek üzeneteit a Mikulásnak

Adni legjobb dolog a világon, és a sport is központi helyet foglal el az életemben. Ezért 1998-ban kifutottam a finnországi Rovaniemibe, hogy találkozhassak az igazi Mikulással, akinek személyesen adtam át a gyermekek üzeneteit

– emlékszik vissza a férfi, akinek hat országon keresztül vezetett az útja, és összesen 3760 kilométert tett meg futva 78 nap alatt átszelve a fél kontinenst, hogy átadja azt a naplót a Joulupukkinak, amiben a gyerekek üzenetei voltak.

Adni a legjobb dolog a világon

István Dunaújvárosból indult, és Ausztrián, Németországon, Dánián, és Svédországon vezetett az útja egészen a sarkkörig, a Mikulás otthonáig. Hetente öt napot futott, és naponta 60 kilométeres távot tett meg. A kalandos útja során még békésen legelésző jávorszarvassal is találkozott. Útját nagyon sokan kísérték figyelemmel, és a férfi számára hatalmas élmény volt a szeretet amit az emberektől kapott.

Sosem felejtem el, amikor egy szőke gyermek finn népdalt játszott nekem az út szélén tangóharmonikáján. A szeretet adott erőt a hatalmas táv legyőzéséhez

– emlékszik vissza István, aki számára felejthetetlen élmény volt találkozni a 3654 éves Mikulással, akinek átadta a gyermekek üzeneteivel teli naplóját, és ezen a napon lett kinevezve a Mikulás nagykövetének. A Mezőfalván élő férfi azóta is komolyan veszi a rábízott feladatot, és minden évben gyermekek százait örvendezteti meg. István nevéhez fűződik még a Mikulás futás is, amit az ország több pontján rendeznek meg minden év decemberében. A Mikulás nagykövete feladatának érzi, hogy minél több játékot juttasson el a gyermekeknek, akiket szeretne a sport és a természet szeretetére nevelni.

Harminc éve először nem tud menni a Mikulás nagykövete a gyerekekhez

Az idei év sajnos más lesz, mint az eddigiek. Idén nem tud menni a Mikulás nagykövete a gyerekekhez, mert egy betegség közbeszólt.