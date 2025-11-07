Mi lesz így? Harminc év után először nem tud menni a gyerekekhez a Mikulás nagykövete
Csaknem harminc éve minden decemberben ellátogat Kovács István a gyerekekhez. Ő a Mikulás nagykövete. Az idei év azonban más lesz. Betegség szólt közbe, és Kovács István élete most a gyógyulásról szól.
Már lassan harminc éve, hogy Kovács István a Mikulás nagykövete lett. A Mezőfalván élő férfi büszkén viseli ezt a címet, hiszen ő az egyetlen a világon.
István személyesen vitte el a gyerekek üzeneteit a Mikulásnak
Adni legjobb dolog a világon, és a sport is központi helyet foglal el az életemben. Ezért 1998-ban kifutottam a finnországi Rovaniemibe, hogy találkozhassak az igazi Mikulással, akinek személyesen adtam át a gyermekek üzeneteit
– emlékszik vissza a férfi, akinek hat országon keresztül vezetett az útja, és összesen 3760 kilométert tett meg futva 78 nap alatt átszelve a fél kontinenst, hogy átadja azt a naplót a Joulupukkinak, amiben a gyerekek üzenetei voltak.
Adni a legjobb dolog a világon
István Dunaújvárosból indult, és Ausztrián, Németországon, Dánián, és Svédországon vezetett az útja egészen a sarkkörig, a Mikulás otthonáig. Hetente öt napot futott, és naponta 60 kilométeres távot tett meg. A kalandos útja során még békésen legelésző jávorszarvassal is találkozott. Útját nagyon sokan kísérték figyelemmel, és a férfi számára hatalmas élmény volt a szeretet amit az emberektől kapott.
Sosem felejtem el, amikor egy szőke gyermek finn népdalt játszott nekem az út szélén tangóharmonikáján. A szeretet adott erőt a hatalmas táv legyőzéséhez
– emlékszik vissza István, aki számára felejthetetlen élmény volt találkozni a 3654 éves Mikulással, akinek átadta a gyermekek üzeneteivel teli naplóját, és ezen a napon lett kinevezve a Mikulás nagykövetének. A Mezőfalván élő férfi azóta is komolyan veszi a rábízott feladatot, és minden évben gyermekek százait örvendezteti meg. István nevéhez fűződik még a Mikulás futás is, amit az ország több pontján rendeznek meg minden év decemberében. A Mikulás nagykövete feladatának érzi, hogy minél több játékot juttasson el a gyermekeknek, akiket szeretne a sport és a természet szeretetére nevelni.
Harminc éve először nem tud menni a Mikulás nagykövete a gyerekekhez
Az idei év sajnos más lesz, mint az eddigiek. Idén nem tud menni a Mikulás nagykövete a gyerekekhez, mert egy betegség közbeszólt.
A vese funkcióim nagyon gyengék. Nem kaptam az orromon rendesen levegőt, ezért augusztus 20-án bementem az ügyeletre. Ezt követően kivizsgálások sora követett, míg végül az urológián derült ki, hogy 6 liter vizelet nem tudott távozni a szervezetemből, és ez okozta a panaszokat
– mondja szomorúan Kovács István, aki december 24-én lesz 67 éves.
Harminc év után először lesz, hogy nem tudok menni a gyerekekhez, mert rendszeresen járok dialízisre, és két műtét vár még rám. Bízom benne, hogy sikeresen felépülök és már jövőre ismét elláthatom a lapföldi Mikulás által rámruházott teendőimet
– zárja a beszélgetést a férfi, aki számára nagyon fontos, hogy mosolyt tudjon csalni a gyermekek arcára. István bízik benne, hogy felépül a betegségéből, mert mihamarabb szeretné folytatni a küldetését.
